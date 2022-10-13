Запускають багато: Данілов повідомив, скільки Україні вдається збивати дронів-"шахідів"

Українські сили ППО збивають щонайменше 85% іранських безпілотників-камікадзе "шахідів", якими атакують російські окупаційні війська регіони України.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в ефірі "Радіо НВ".

Секретар РНБО зауважив, що українські захисники дедалі більше збивають дронів-камікадзе, оскільки покращують свої навички.

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"Про "Шахідів". На жаль, так, іноді вони прориваються. Але кількість "Шахідів", які збивають наші військові, наші протиповітряні сили, інші залучені в цьому процесі підрозділи, сягає вже 85-90% – залежно від дня. Вони їх запускають багато", - сказав Данілов.

Водночас, попри гарні показники роботи ППО, Данілов закликає дотримуватися правил сигналів повітряної тривоги і йти до укриттів у разі її оголошення.

"Це не означає, що наше населення не має реагувати на повідомлення, коли йде повітряна небезпека. Обов'язково потрібно ховатися в бомбосховищі. Обов'язково потрібно приймати ті чи інші рішення щодо пересування людей в місця, де є абсолютно безпечна для них ситуація. Це питання для всіх має бути як "Отче наш", - додав він.

Нагадаємо, кількома хвилинами раніше під час повітряної тривоги у Львівській області пролунали вибухи. Очільник ОДА Максим Козицький повідомив, що РФ випустила на Львівщину 3 ракети.

Вночі 13 жовтня росіяни атакували Київщину дронами-камікадзе. Вдарили по об‘єктах критичної інфраструктури.

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