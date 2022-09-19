Запускають дрони і перевіряють телефони: як відбуваються фільтраційні заходи в окупованому Херсоні

Волонтерам міжнародного розвідувально-спільноти InformNapalm стало відомо, як вони відбуваються.

Джерела волонтерів повідомили, що російські окупанти намагаються знайти партизанів і проактивних патріотичних громадян, які опираються окупації.

Як відбувається фільтрація в Херсоні

Окупанти діють за такою схемою: вони заходять на вулицю з різних боків, починаючи обшукувати кожну оселю. У цей момент вони запускають дрон для стеження за ситуацією з повітря. Сам будинок вони перевіряють поверхово, у господарів вимагають телефони.

Якщо у ньому нічого немає, тобто скинули до заводських налаштувань, то його віддають на перевірку спецслужбам. Вони мають програмне забезпечення відновлення видалених даних.

Раніше мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що росіяни влаштовують фільтрацію і забирають батьків від дітей на кілька годин. Фільтрація відбувається в бік анексованого Криму. За словами Федорова, таку ж фільтрацію окупанти хочуть запровадити у Василівці Запорізької област. Там вони теж хочуть побудувати клітку й пропускати лише місцевих жителів.

Крім того, у Мелітополі окупанти роблять аналіз ДНК та беруть відбитки пальців у зрадників.

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