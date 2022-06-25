Запускають ракети, але кличуть у гості: білоруси підбурюють українців на збір у них ягід, та віри запрошенню немає

Запускають ракети, але кличуть у гості: білоруси підбурюють українців на збір у них ягід, та віри запрошенню немає

Збирати чорниці запрошують до себе білоруси мешканців прикордонних сіл України, пропонують перетинати кордон, щоби запасатись ягодами та грибами.

Це провокація - наголошують наші прикордонники та військові. Закликають місцевих до білорусів не ходити, йдеться в ТСН.

Ще зо тиждень треба, щоби ягода в тутешніх поліських краях достигла, каже Анастасія. Всією родиною, а в ній 5-ро дітей, щороку ходять по чорниці, щоб заробити гроші.

За сезон, кажуть в сім’ї, збирають до півтони ягід, везуть на продаж - це суттєвий заробіток для тутешніх сіл. Та нині до лісу йти заборонено. Через пересування техніки на кордоні з боку Білорусі наші військові готуються до можливих спроб наступу звідти. «Від нас до Білорусії навпростець, через ліс, ну десь півтора кілометра», - каже староста округу Валентина Масанович.

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Не сперечалися, коли з їхньої території випускали по Україні ракети, аж раптом взялися кликати українців до своїх лісів. «Керівництво республіки дозволило українцям в односторонньому порядку відвідувати ліси Білорусі для збору дикорослих ягід», - каже керівник військової адміністрації Рівненщини Віталій Коваль.

Та місцеві вбачають в тому підставу. Роки тому, ще до війни, дехто дійсно ходив у білоруські ліси. Та зараз, підозрюють: щось тут не чисто.

За жодних умов не приймати такі запрошення, закликають у військовій адміністрації. «Це провокація. Прохання всіх свідомо до цього віднестись і не перетинати державний кордон», - каже Віталій Коваль.

Та мешканці прикордонних сіл, які до війни товаришували та родичалися з тією стороною, і самі розуміють: білоруська гостинність, то пастка. Білоруських ані ягід, ані грибів не треба, кажуть. Чекають, що військові дозволять збирати чорниці на окремих ділянках в тутешніх лісах.

А от вже за десятки кілометрів від кордону чорниці достигли і там збирай досхочу. Їх уздовж трас продають чи не на кожному кроці - 80 - 100 гривень за літр.

І судячи із кількості продавців та ягід- сезон буде врожайним. То ж селяни користуючись нагодою кличуть купувати українську ягоду.

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