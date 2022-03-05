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Зараз багато росіян вперше засумнівалися, що в країні все нормально, – письменник Акунін

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Зараз багато росіян вперше засумнівалися, що в країні все нормально, – письменник Акунін

скриншот з відео

Путін сам собі зменшив термін при владі та послабив позиції, сказав письменник.

Російський письменник Борис Акунін заявив, що вперше за багато років росіяни засумнівалися у своїй владі через жахливий та цинічний напад на Україну

Про це письменник розповів в інтерв'ю російському журналісту Юрієві Дудю.

"Без оголошення війни (Путін напав на Україну – ред.), вночі, як Гітлер якийсь 1941 року. Скинув залізні колони з літаками на сусідню державу. Це що таке? У людей має включатися історична пам'ять", ­­– заявив Акунін.

"Я думаю, що зараз, як ніколи, багато людей вперше засумнівалися, що в країні все нормально і що її правитель ­– нічого собі", – додав письменник.

На думку Акуніна, президент РФ Володимир Путін сам собі зменшив термін при владі та послабив позиції. Тепер, щоб керувати державою, очільникові Кремля потрібно масово закривати роти.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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