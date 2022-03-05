Зараз багато росіян вперше засумнівалися, що в країні все нормально, – письменник Акунін

Зараз багато росіян вперше засумнівалися, що в країні все нормально, – письменник Акунін

Путін сам собі зменшив термін при владі та послабив позиції, сказав письменник.

Російський письменник Борис Акунін заявив, що вперше за багато років росіяни засумнівалися у своїй владі через жахливий та цинічний напад на Україну.

Про це письменник розповів в інтерв'ю російському журналісту Юрієві Дудю.

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"Без оголошення війни (Путін напав на Україну – ред.), вночі, як Гітлер якийсь 1941 року. Скинув залізні колони з літаками на сусідню державу. Це що таке? У людей має включатися історична пам'ять", ­­– заявив Акунін.

"Я думаю, що зараз, як ніколи, багато людей вперше засумнівалися, що в країні все нормально і що її правитель ­– нічого собі", – додав письменник.

На думку Акуніна, президент РФ Володимир Путін сам собі зменшив термін при владі та послабив позиції. Тепер, щоб керувати державою, очільникові Кремля потрібно масово закривати роти.