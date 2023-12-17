"Зараз гинуть тисячі": військова шокувала тим, що буде у разі капітуляції України

Україна платить велику ціну, стримуючи натиск ворога. Але якщо боротьбу припинити – жертв буде набагато більше.

Про це заявила українська військовослужбовиця з позивним "Київ" в інтерв'ю youtube-каналу RAMINA.

"Так, у нас є втрати. Я думаю, ніхто не буде заперечувати цього. Але зараз в нас гинуть нехай тисячі. Якщо ми підемо (з фронту. – Ред.) і вони зайдуть і окупують Україну – в нас загинуть мільйони", – зазначила військовослужбовиця.

Вона нагадала, які звірства чинили росіяни на окупованих територіях.

"Ми всі бачили Бучу, Київську область, Херсон і т.д. – ми знаємо, що там відбувалося. Вони знищать мільйони. І це – ціна, яку нам доведеться заплатити", – підсумувала військова.

Раніше в Інституті вивчення війни (ISW) проаналізували, що буде, якщо Росія переможе.

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