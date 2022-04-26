"Зараз ідеальний момент демілітаризувати Придністров’я", – Олег Жданов

Росія буде намагатись робити коридор до Придністров'я через Україну, щоб розтягнути наші Збройні сили, тому що окупанти не можуть виконати військові завдання, поставлені їм очільником Володимиром Путіним.

Загострення ситуації у невизнаному Придністров'ї може означати прагнення Росії відкрити другий фронт.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов в ефірі Радіо НВ.

"Тут може бути дві речі. Перше - це те, що вони якось намагаються відкрити другий фронт, щоб розтягнути наші Збройні сили, тому що вони не можуть виконати військові завдання, поставлені їм очільником Володимиром Путіним. Тому вони це намагаються зробити, відволікти - що давайте замість адміністративних кордонів Донецької і Луганської областей до 9 травня, давайте може сходимо ще на Молдову, проб'ємо коридор на Придністров'я і візьмемо Молдову", - зазначив він.

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За словами експерта, на сьогоднішній день важко уявити, як вони можуть дістатися до Придністров'я, бо це анклав, який розташований між Румунією, Молдовою, Україною.

"Румунія - країна-член НАТО, Молдова не має виходу ні до моря, ні до нейтрального повітряного простору. Тобто, те, що вони проводять там заходи і будуть намагатися мобілізувати якесь військо з самих придністровців - подивимось, як в них це вийде. Але я думаю, це просто політичне розхитування ситуації з намаганням полегшити власну ситуацію на Східному фронті в Україні", - сказав Жданов.

Крім того, експерт зазначив, що "миротворчий" контингент Росії у невизнаному Придністров'ї дуже малий - лише неповна бригада - близько трьох тисяч військовослужбовців. Зокрема до півтори тисячі - це бойові підрозділи, решта - це підрозділи забезпечення і охорони. Водночас там дуже великий арсенал боєприпасів. Там залишились склади 14-ї військової армії Радянського Союзу. Там є унікальні види боєприпасів. Там є боєприпаси для артилерійських систем 2С5 або "Гіацинт", які О14 мають код - це снаряды підвищеної могутності.

"Але великого бойового потенціалу цей підрозділ не має. В будь-якому випадку, як би не розвивались події, нам все одно доведеться вирішувати питання Придністров'я. Якщо ми хочемо побудувати систему національної безпеки, то без демілітаризації Придністров'я, ми цього ніколи не зробимо. Тому, якщо Росія зараз порушить це питання, то, з одного боку, для нас це ще може спрацювати і на користь. Все ж таки ми будемо змушені вирішити це питання. Єдине питання - позиція самої Молдови, тому що до сьогоднішнього дня Санду (президентка Молдови Мая Санду - Ред.) займала більше проросійську позицію. Вона відмовилась запроваджувати санкції проти Російської Федерації, вона висловила бажання продовжити закупівлю російських газу і нафти і не приєдуватись до міжнародного ембарго проти Росії", - наголосив Жданов.

Також експерт вважає, що слова Санду про те, що Молдова інакше не може через економічну ситуацію - просто відмовка. Тому що Молдова має дуже тісні відносини з Румунією, яка видобуває нафту і яка може стати транзитером того самого газу з території Туреччини, або з території Європейського союзу по південних маршрутах постачання газу до Європи. Тому це - суто політичні відмовки з боку Молдови.

"Якщо ми будемо вирішувати питання демілітаризації Придністров'я, то нам треба діяти саме у військовій частині, намагатися змусити російські війська скласти зброю, а вже присутність російських військ нехай вирішує Молдова. Якщо їм подобається, то нехай російські війська залишаються на їхній території", - резюмував Жданов.

Раніше речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував вибухи в Тирасполі біля так званого "Міністерства держбезпеки" невизнаного Придністров'я. У Москві занепокоєні ситуацією у невизнаному Придністров'ї.

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