"Зараз історичний момент": Зеленський назвав ключові завдання у відбудові зруйнованих українських міст

Український президент вважає, що зараз - "історичний момент", який назавжди вирішить багато застарілих проблем українського середовища.

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 16 квітня, провів народу, присвячену відбудові українських міст, знищених через російське вторгнення.

Про результати зустрічі голова держави розповів у традиційному вечірньому відеозверненні у суботу, 16 квітня.

"Звісно, це колосальний обсяг роботи. Але все ж менший, ніж захистити державу у війні. Ніж те, що ми всі – всі українці, наша армія та весь наш народ – уже реально здійснюємо. Тож не варто боятися масштабу.

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Що важливо в нашому проекті відбудови України? Завдання не тільки в тому, щоб фізично відновити будинки, квартири, мости й дороги, підприємства та соціальну інфраструктуру, які були зруйновані російськими військами. Не тільки в тому, щоб повернути людям усе, що вони втратили, і дати їм нову основу в житті", - сказав Зеленський.

Український президент наголосив, що зараз - "історичний момент", який назавжди вирішить багато застарілих проблем українського середовища. За словами президента, під час відбудови міст, українська влада ставить перед собою такі завдання:

якісне міське планування там, де його не було

врахування реальних транспортних потоків

енергозбереження, екологічність матеріалів та інклюзивність нових приміщень.

"Зараз – історичний момент. Момент, коли ми можемо раз і назавжди вирішити багато застарілих проблем усього середовища нашого життя. Коли можемо зробити якісне міське планування там, де його не було. Можемо врахувати реальні транспортні потоки. Гарантувати енергозбереження, екологічність матеріалів, інклюзивність. Це якщо говорити про те, що стосується організації простору життя та якості відбудови", - наголосив голова держави.

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