"Зараз ми розберемося": Кім заявив, що до Миколаївщини біжить колона окупантів

На Миколаївщині зараз тривають бойові дії.

У Миколаївській області, яку українські захисники боронять від російських окупантів, тривають бойові дії, відбувається "зачистка" сіл.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОДА Віталій Кім 15 березня.

"Відбуваються бойові дії, зачистка декількох сіл, є декілька танків, які блукають, зараз ми позбираємо всіх, закріпимося, розберемося. Після роботи ЗСУ по Чорнобаївці, через Херсон, у бік від Миколаївської області йде колона окупантів. Вони біжать, це правда. Є інформація, що ворог поширює інформацію, що Херсоном можливий масований обстріл. Я вас запевняю, українські ЗСУ не планують і не обстрілюватимуть Херсон! Можливо, окупанти про це думають. Тому стежте за їхнім переміщеннями. Херсонці ми з вами! Разом до перемоги!", - сказав Кім.

Як повідомлялося, окупанти намагаються взяти Миколаїв у кільце, але ЗСУ не дають їм цього зробити і відсувають від міста подалі.

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