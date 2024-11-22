Зараз найскладніша ситуація на фронті: командир Третьої штурмової пояснив чому

Зараз найскладніша ситуація на фронті за майже три роки війни. Цьому є низка причин - як от нестача особового складу та недостатній рівень підготовки військових.

Про це заявив командир Третьої штурмової бригади, Андрій Білецький в інтерв'ю "УП".

"Постійно говорять: мотивація і так далі. Вибачте, мотивація - це питання професіоналізму, рівня підготовки, довіри до всіх ланок, які керують бійцем, сержантом, офіцером. Звідси з'являється мотивація, а не просто тому, що людина, наприклад, патріотична. Тобто проблема - недостатній рівень підготовки й мотивації, до деякої міри недостатня кількість засобів", - пояснив Білецький.

За його словами, у росіян ситуація не краща, бо "розповіді про десять або сім їхніх снарядів на один наш - не відповідають дійсності". Армія РФ має проблеми з озброєнням та військовою технікою,з бронетехнікою, боєприпасом, якістю боєприпасу.

"Але в них є декілька системних переваг. Наприклад, перевага повітряної компоненти - російські КАБи радикально змінили ситуацію на землі. Звичайно, обсяги людського ресурсу відіграють значну роль. Росіяни наступають не завдяки, скажімо так, зосередженому вогню артилерії, не завдяки масованому застосуванню бронетехніки, а за рахунок безкінечної кількості в прямому сенсі слова м'яса. М'яса - бо так, як вони його використовують, солдатом теж непросто назвати", - наголосив командир Третьої штурмової бригади.

Нагадаємо, автор The Economist Крістофер Локвуд вважає, що бойові дії в Україні можуть припинитися 2025-го. Адже і Росія, і Україна "близькі до виснаження". Ба більше, прихильники кожної з цих країн хотіли б, щоб війна завершилася.

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