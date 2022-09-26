"Зараз не 1812, 1914 або 1941 рік": в ISW назвали "промахи" Путіна щодо "спецоперації" і мобілізації

Мобілізація створить додаткові сили для війни. Втім, вони не будуть ефективними. Натомість такий призов спричинять великі внутрішні та соціальні втрати. Диктатор Путін навряд чи зможе подолати фундаментальні структурні проблеми, мобілізувавши велику кількість росіян.

Про це йдеться у свіжому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти стверджують, що Путін не доклав жодних зусиль, щоб підготувати населення Росії до війни та до мобілізації.

"Путіну доведеться виправити основні недоліки російського військового персоналу та системи техніки, якщо мобілізація матиме будь-які значні значення навіть у довгостроковій перспективі. Його дії наразі свідчать про те, що він набагато більше стурбований тим, щоб доставляти тіла на поле бою, ніж усуненням цих основних недоліків", - йдеться у звіті ISW.

Американські фахівці вважають, що російська армія перейшла на таку собі гібридну модель, яка поєднує в собі солдатів строкової служби та професійних солдатів, а військові РФ стали сумішшю професійних контрактників-добровольців і річних призовників.

"Пріоритет у формуванні професійних сил і позбавлення пріоритетності строкової служби, ймовірно, призвело до руйнування бюрократичних структур, необхідних для мобілізації. Мобілізація - це завжди бюрократично складна справа. Це вимагає від місцевих чиновників по всій країні добре виконувати завдання, яке вони, можливо, ніколи не виконують і репетирують рідко, якщо взагалі. Підтримка бюрократичної інфраструктури, необхідної для проведення широкомасштабного призову в запас, потребує значної уваги з боку вищого керівництва – уваги, якої, ймовірно, не приділялося в Росії протягом останніх 15 років", - наголошують аналітики.

Промахи Путіна щодо "спеціальної військової операції", а не війни, не створював в Росії інформаційних умов для підготовки населення до мобілізації. Це особливо важливо, бо на території РФ немає ні українських військ, ні військ НАТО. Щобільше - немає загрози вторгнення в російську глибинку.

"Зараз не 1812, 1914 або 1941 рік, і фактори, які сприяли мобілізації населення в попередніх російських війнах, просто відсутні в цій агресивній війні, хоч би як Путін представляв її своєму народу", - йдеться у звіті ISW.

Процес мобілізації у Росії буде потворним, якість резервістів низькою, а їхня мотивація воювати, ймовірно, ще гіршою. "Проблеми, що підривають зусилля Путіна з мобілізації росіян на боротьбу, зрештою, настільки глибокі та фундаментальні, що він не зможе розв'язати їх найближчими місяцями, а можливо, і роками. Ця мобілізація не вплине на перебіг війни у 2022 році і, імовірно, не матиме драматичного впливу на здатність Росії підтримувати нинішній рівень зусиль у 2023 році", - зазначили експерти.

Нагадаємо, розпочалася 215 доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. ЗСУ відбили атаки окупантів на 13 ділянках, а українські пілоти відпрацювали по 25 районах зосередження ворога. Детальніше про ситуацію на фронті - в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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