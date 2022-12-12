"Зараз немає сенсу": у Німеччині пояснили, за яких умов можливі переговори України з РФ

Україна самостійно ухвалюватиме рішення щодо проведення переговорів з країною-агресоркою Росією, яка розпочала криваву війну в Україні.

Про це сказала пані посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен в інтерв'ю "Kyiv not Kiev".

Пані посол наголосила, що доки росіяни обстрілюють цивільну інфраструктуру і вбивають мирних українців, сенсу вести переговори з агресором немає. Крім того, вона переконана, що тільки Україна буде вирішувати, коли настане час говорити з РФ.

"Я думаю, що мій уряд був дуже чітким щодо цього - і канцлер, і міністр закордонних справ. Вони чітко сказали, що за цих обставин, коли Росія бомбардує цивільну інфраструктуру, зараз немає сенсу вести переговори, і лише Україна вирішить, коли настане час для переговорів", - заявила Фельдгузен.

Можливість переговорів з РФ

Україна до 24 лютого постійно закликала Росію сісти за стіл переговорів, але у Москві регулярно знаходили різні приводи для відмови і висували свої умови. Зрештою війська РФ повномасштабно напали на Україну, після чого у Путіна почали виступати із тезами про начебто готовність до діалогу.

Під час весняних переговорів, як розповідали учасники української делегації, росіяни не мали наміру говорити про мирне врегулювання конфлікту, а продовжували висувати свої ультиматуми.

Україна наразі наголошує, що Росія має вивести війська та звільнити території України, а російські еліти - пройти через трансформацію, щоб почався конструктивний діалог.

На думку радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, диктатор РФ Володимир Путін є неспроможним вести переговори, адже він зневажає міжнародне право і прямо заявляє про свої наміри вбивати мирних людей і незаконно захоплювати чужі території.

Постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер пояснив, що російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений у проведенні переговорів, а хоче лише отримати час для того, щоб підтягнути сили та переозброїти свою армію для нового нападу на Україну.

Держсекретар США Ентоні Блінкен висловив переконання, що Росія не хоче мирних переговорів. Після того, як Володимир Зеленський озвучив "формулу миру", диктатор Путін потроїв терор.

Своєю чергою, президент Франції Еммануель Макрон вважає, що Росії необхідні гарантії безпеки в майбутній структурі безпеки в Європі, коли Москва повернеться за стіл переговорів з Києвом.

Утім, Макрон наголосив, що союзники ніколи не закликатимуть українців до компромісу з РФ, який для них буде неприйнятним.

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