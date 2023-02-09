"Зараз паніка в Москві": Піонтковський заявив, що Захід скасував табу для України щодо ударів по РФ

Російський опозиціонер і публіцист Андрій Піонтковський заявив, що західні партнери України зняли останнє табу для держави – щодо обмеження у завдаванні ударів по території Росії переданою ними зброєю.

Про це Піонтковський розповів у ефірі телеканалу "Freeдом".

Йдеться про плани США передати Україні далекобійні ракети GLSDB для HIMARS і заяви Великої Британії про можливість передавання своїх далекобійних ракета.

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"Літаки у України будуть так чи інакше. На мій погляд, колосальний прорив здійснений в іншому – знято останнє табу, яке Захід накладав. Цієї зброї достатньо для перемоги. Але ось це обмеження – не використовувати його для ударів по Російській Федерації – не вирішувало іншу найважливішу проблему – порятунок міст, які безкарно знищуються росіянами", – розповів опозиціонер.

Тож, він зазначив, що далекобійні ракети, які отримає Україна, також використовуватимуться для стримування, як загроза завдавання ударів у відповідь по інфраструктурі російських міст.

"Коли Москва знатиме, що за ударами по Києву підуть такі ж удари по об’єктах подвійного призначення енергетичної та логістичної структури міста Москва, то тисячу разів вони подумають, продовжувати ці атаки чи ні. І зараз паніка в Москві існує. Ми бачили системи ППО, не дуже, до речі, ефективні. "Панцир" от вони затягували на дах Генерального штабу", – звернув увагу Піонтковський.

Нагадаємо, у Міноборони США 4 лютого підтвердили, що передадуть Україні у новому пакеті військової допомоги далекобійні ракети GLSDB для звільнення територій держави.

Окрім того, британський прем’єр Ріші Сунак 8 лютого пообіцяв посилення системи ППО України і повідомив про обговорення щодо надання державі далекобійних ракет.

За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, держава не використовуватиме зброю великої дальності від США для ударів по території Росії. Ця зброя буде скерована лише на ворожі підрозділи на окупованихтериторіях України.

А згодом секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна має свою зброю для ураження цілей на території Росії.

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