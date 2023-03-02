Поворотний момент: посол МЗС розповів, чи є зараз імовірність нападу з Білорусі

У війні було три поворотних моменти, один з них триває зараз.

У прогнозах щодо загрозу наступу з Білорусі варто бути обережними і довіряти українській розвідці, за даними якої, зараз достатніх сил для повторної атаки з півночі на Україну немає. Утім, є інші нюанси.

Про це посол з особливих доручень МЗС України Олександр Щерба сказав в інтерв'ю 24 Каналу.

"Щодо наступу з Півночі, ми маємо вірити своїй розвідці. А розвідка каже, що зараз достатніх сил для цього нема. Якщо росіяни почнуть передислоковувати ті сили, які зараз тримають за Уралом, ну тоді небезпека з'явиться", – сказав він.

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Водночас, посол висловив думку, що у війні було три поворотних моменти, один з яких триває зараз. За його словами, перший поворотний момент був, коли Україна показала, що її не зможуть зламати, і що Росія не переможе у війні, яку ж вона і розпочала.

"Це було, коли росіян відкинули з Київської області та Північної й Центральної України", - нагадав дипломат.

Другий поворотний момент був у серпні-вересні минулого року, коли був реалізований український наступ, зокрема, в Харківській області. Тоді Україна вкотре показала, що здатна перемагати.

"Це була вражаюча операція і наші партнери (та й ми самі!) побачили, що українська армія здатна гнати цю погань з нашої землі, бути справді переможною", - висловився він.

Щодо третього етапу, посол сказав, що він триває зараз і Україна має показати, що може не просто перемагати, а саме перемогти. Посол вважає, що від успіху контрнаступу ЗСУ залежить, чи зможемо ми остаточно підірвати дух російських загарбників.

Нагадаємо, ЗСУ готуються до контрнаступу. Аналітики зі США вважають, що, швидше за все, це може статися вже навесні 2023 року.

До країни вже почали надходити танки з нового пакету західної військової допомоги, крім того, триває створення нових добровольчих формувань.

Де і коли очікувати великого контрнаступу ЗСУ, читайте тут.

Тим часом Держприкордонслужба наразі не фіксує створення якихось ударних угруповань, які б були готові до повторного вторгнення в Україну з Білорусі. Але ворог перекидає підготовлені підрозділи з Білорусі, щоб далі відправити їх на схід України. Наразі у Білорусі на навчаннях перебувають близько 9-10 тисяч військових РФ.

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