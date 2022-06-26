Зараз рятують її маму: з-під завалів обстріляного росіянами будинку в Києві дістали семирічну дівчинку (фото)

Зараз рятують її маму: з-під завалів обстріляного росіянами будинку в Києві дістали семирічну дівчинку (фото)

Росіяни вчергове безжально бомбили Київ. Російська армія влучила в житловий район - у багатоповерхівку.

У результаті ворожого обстрілу у Києві загорілася 9-поверхівка з частковим руйнуванням 7, 8 та 9 поверхів. Наразі на місці працівники ДСНС намагаються врятувати людей і загасити пожежу.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Рятувальникам вдалося дістати з-під завалів житлового будинку в Шевченківському районі семирічну дівчинку. Вона жива. Зараз рятують її маму.

Фото: Telegram / Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

На місці продовжують працювати бійці ДСНС, медики та поліція. Тривають заходи по ліквідації пожежі та рятуванню людей. Під завалами будинку є люди. Частину мешканців евакуйовано.

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли ракетами українську столицю. Одна з них поцілила у 9-повірхівку, в результаті чого сталося часткове руйнування кількох поверхів та виникла пожежа.

Як стало відомо, приблизно о 6:00 ранку під час масштабної повітряної тривоги крилата ракета окупантів летіла критично низько над Південноукраїнською атомною електростанцією. Ракета окупантів летіла із півдня на північ України. Ймовірно, її ціллю був Київ, де від ранку лунали вибухи.

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