Зараз "така собі точка стояння": військовий екперт розповів, коли Україна прорве фронт

В Україні вже понад п'ять місяців триває розпочата Росією війна і наразі ситуація на фронті стабільна.

За словами військового експерта Петра Черника, зараз фронт перебуває у точці рівноваги. Втім, вже за кілька тижнів вона мала б порушитися на користь України.

Таку думку він висловив в ефірі телеканалу "Апостроф TV".

"У противника немає великих сил і засобів, щоб здійснювати проривні контрнаступальні операції. Ми ще не наростили настільки вогневу міць, щоб створювати вогневі вали і починати їх вибивати із нашої території. Така собі точка стояння. Коли вона порушиться? Мій погляд упереджений і можу помилятися, але десь кінець серпня, початок вересня і мало би бути вже все на нашу користь", - наголошує Петро Черник.

Нагадаємо, розпочалася 161 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Окупанти намагаються витіснити ЗСУ на Бахмутському напрямку та прорватися на Авдіївському. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу станом на 3 серпня.

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