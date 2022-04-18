"Зараз триває найпотужніший артобстріл": Арестович назвав чотири ключові завдання окупантів у головній битві за Донбас

"Зараз триває найпотужніший артобстріл": Арестович назвав чотири ключові завдання окупантів у головній битві за Донбас

Арестович спростував інформацію про окупацію Кремінної, за його словами, це зараз сіра зона.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що активна фаза наступу російських військ на Сході розпочалася ще вчора, 17 квітня. Наразі триває найпотужніший артобстріл.

Про це Арестович розповів в інтерв'ю російському правозахиснику Марку Фейгіну.

За словами Арестовича, армія РФ поставила собі чотири головні завдання у новій битві за Донбас:

Рубіжне, Попасна, Сєвєродонецьк. Арестович спростував інформацію про окупацію Кремінної. Там зараз тривають вуличні бої. Він пояснив, що Росія хоче взяти Кремінну, оскільки тоді вони відріжуть ці населені пункти від "великої землі". Другий напрямок – Ізюмський. Там російські військові "радісно йдуть у напрямку Слов'янська та Краматорська. Барвінкове і так далі". Там перебуває 25 військ РФ. Гуляйполе (місто в Запорізькій області) та Маріуполь. Херсонський напрямок.

Нагадаємо, в РНБО підтвердили, що у понеділок, 18 квітня, вранці РФ почала активну фазу на Сході. За словами Данілова, російські військові хочуть "подарувати" Путіну території Луганської та Донецької областей до Великодня.

Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні зазначив, що у східних районах зараз перебуває значна частина російської армії. Та, як наголосив український президент, Збройні сили України виб'ють ворога до останнього.

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