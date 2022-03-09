"Зараз, тварюки, почнеться зовсім інша війна": Арестович пригрозив окупантам за бомбардування пологового у Маріуполі

Олексій Арестович опублікував нове відео.
Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович прокоментував авіаудар Росії по пологовому будинку в Маріуполі. Він пригрозив окупантам наслідками, заявивши, що "тепер почнеться зовсім інша війна".
Про це Арестович сказав у новому відеозверненні.
"До удару по пологовому будинку Маріуполя це були ще квіточки. Зараз, тварюки, почнеться зовсім інша війна", - сказав Арестович.
Нагадаємо, російські окупанти обстріляли пологовий будинок у Маріуполі: багато поранених і вбитих жінок.
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