"Зараз Україна програє стратегічно": комбат ЗСУ про рожеві окуляри суспільства і недооцінювання ворога

Він наголосив, що воювати мають усі українці, або принаймні бути готовими до цього.

Комбат третьої окремої штурмової бригади ЗСУ Дмитро Кухарчук вважає, що станом на сьогодні стратегічно Україна програє війну через розслаблення і неадекватне сприйняття ситуації суспільством.

Про це він заявив в інтерв'ю українській журналістці Яніні Соколовій.

Комбат нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення вся країна прокинулася і була готова захищатися від ворога.

На думку Кухарчука, ситуація кардинально змінилася після Київської кампанії і вигнання окупантів з-під столиці.

Командир 2-го штурмового батальйону 3 ОШБр Дмитро Кухарчук "Сліп" / Фото: Фото з соціальних мереж

"Одразу після цього я помітив, що у ЗМІ масово почали з'являтися тези, що ми воюємо з бомжами, що російська армія воювати не вміє, що перемога буде через тиждень-два, максимум місяць. Що спочатку навесні, потім влітку, потім восени, потім взимку, не уточнюючи, коли саме взимку, ми зайдемо до Криму. Що війна в принципі переможна.

Таким чином люди були покладені в теплу ванну. Причини цього я не знаю. У нас стався злом бачення реальності. Складається враження, що всі одягли якісь окуляри. А в Росії переломний момент не відбувся. Вони почали розуміти, що війна не дасться їм просто, зрозуміли, що воювати доведеться довго", – вважає Кухарчук.

Він наголосив, що не вірить, що ми воюємо з "дегенератами", бо якби Україна справді воювала з "дегенератами", то вже давно перемогла їх.

За словами комбата, головна різниця полягає у тому, що в Україні – демократичне суспільство. А Росії наплювати на думку своїх громадян. Тому росіян ніхто не питає, хочуть вони воювати чи ні.

"Тому вони з кожним днем стають сильнішими, а ми програємо. У них ці процеси відбуваються, у них готовність суспільства набагато вища, ніж готовність нашого суспільства. І коли вони говорять про ядерну бомбу, війну всіх на всіх, мені чомусь здається, що вони готові до цих процесів", – додав Кухарчук.

Він наголосив, що воювати мають усі українці, або принаймні бути готовими до цього.

Раніше екскомандир роти "Айдара", військовий аналітик Євген Дикий заявив, що, на його думку, світ котиться до Третьої світової, а Україна має рік на підготовку.

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