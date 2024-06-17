Зараз – жодних пауз, ми зробили перший відчутний крок до миру: Зеленський звернувся до українців

Володимир Зеленський зазначив, що мир – це завжди шлях,потрібні нові кроки, і вони будуть, їх вже готують.

Президент України Володимир Зеленський провів нараду за підсумками Саміту миру та підготовки наших наступних кроків. Зараз – жодних пауз.

Про це повідомив Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

"Ми зробили перший відчутний крок до миру – у безпрецедентній єдності країн світу. Це успіх України, що вперше в нашій історії стільки лідерів, держав зібралися заради України та заради миру. Дякую кожному, хто був представлений на Саміті. Але мир – це завжди шлях. Потрібні нові кроки. І вони будуть. І ми вже готуємо. Дякуємо нашій команді. Готуємо приєднання держав до підсумкового комюніке Саміту. Готуємо роботу груп за пунктами Формули миру, щоб держави могли об’єднатися заради чіткої конкретики, тих рішень і планів, тих дій, які реально повертатимуть безпеку", – зазначив він.

За словами президента, фактично зараз уже маємо попередній графік роботи на літні місяці. Темп збавляти ми не будемо. Комунікацію з партнерами будемо зберігати такою ж активною, як і раніше. Україна ніколи не хотіла цієї війни і природно, що найбільше прагне справедливого миру. І бачимо, що це можливо. Наближаємо мир.

"Я дякую всім у світі, хто допомагає. І пишаюся кожним і кожною, хто б’ється заради України, хто захищає Україну на фронті, хто працює заради нашої держави і людей. Ця надзвичайна сміливість та відданість дозволяють нам працювати з абсолютно різними партнерами в умовах однакової поваги до справедливих інтересів України. Україна тепер має власну міцну суб’єктність", – підсумував він.

Нагадаємо, одразу після повернення до України з Саміту миру в Швейцарії Зеленський провів Ставку.

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