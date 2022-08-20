Зараз зміни на фронті мінімальні: у розвідці Британії розповіли, хто зможе перехопити ініціативу

Британські розвідники вважають малоймовірним те, що ситуація суттєво зміниться наступного тижня. Окупаційні війська агресорки Росії готові тільки до обмежених локальних атак - рідко за участю більш ніж роти військ.

Про це йдеться у повідомленні розвідки Міністерства оборони Великої Британії.

"У найближчі місяці ініціатива перейде до тієї сторони, яка зуміє створити надійні та цілеспрямовані сили для наступальних операцій", - прогнозують в розвідці Британії.

Зазначається, що протягом минулого тижня відбулися лише мінімальні зміни вздовж лінії фронту. На Донбасі після невеликих наступів від початку серпня російські війська підійшли до околиць міста Бахмут. Втім, окупанти не прорвалися до населений пункт.

Британські розвідники наголошують, що окупанційні війська не робили серйозних зусиль для просування на Запорізькому або Харківському напрямках. Крім того, на південному заході ні українські, ні російські війська не просунулися вперед на Херсонській лінії фронту.

"Проте все частіші вибухи в тилу російських військ, ймовірно, створюють навантаження на російську логістику і авіабази на півдні", - вважають в британському міністерстві.

Нагадаємо, про цілковиту відсутність прогресу росіян на полі бою заявили в Пентагоні. Російські окупанти не можуть більше просуватися вперед. Зокрема, вони зазнають втрат на полі бою.

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