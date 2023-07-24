"Зараз зв'яжу, як барана, і йо**у": командування РФ погрожує відмовникам розправою

На окупованій частині Луганської області стався конфлікт між окупантами з 34 бригади "Шторм" та їхнім командуванням. Мобілізовані загарбники відмовилися повертатися на передову, після чого 20 людей під загрозою розправи відправили під Бахмут на Донеччині, зв'язок із ними зник.

Про це повідомив користувач Dmitri (@wartranslated) у Twitter. На опублікованому відео з місця подій чути лайку, погрози та постріли.

"Закрий рота свого... Зараз зв'яжу, як барана, нах**. На передок завезу і йо**у тебе там нах**, ніхто не знайде в цьому житті, бл***", – погрожував "мобіку" один з офіцерів.

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"I'll tie you up, take you to the zero line and shoot you!" - Russian officers yell at refuseniks from the 34th Brigade "Storm" who refused to return to the Bakhmut zero line. This is reported by "Mobilisation - News" Telegram page. pic.twitter.com/nXBOfcUrvE — Dmitri (@wartranslated) July 24, 2023

Місяць тому підрозділ відмовився повертатися на передову, окупантам пригрозили кримінальною справою, возили з одного населеного пункту до іншого, потім розмістили у селищі, де вони весь цей час чекали на рішення у справі. За словами родичів вояк, напередодні до них прийшли командири, взяли 20 людей із бригади і з погрозами почали садити до КамАЗів, щоб відвезти до селища неподалік Бахмута.

Постріли, які пролунали на відео, як повідомив один із "мобиків", пішли в землю. На запитання підлеглих: "Що за х***я, товаришу майор?", той пояснив, що "завдання набрати 10 осіб поставив командир бригади", їх везуть не на передову, і "я два рази вас відмазав, вас не забрали, ось – втретє, б***ь...".

Нагадаємо, у російських окупантів, які перебувають в Україні, вже настільки здають нерви від важких умов на фронті, що вони готові "трьохсотитися". Один із окупантів у перехопленій розвідкою розмові розповів дружині про нестерпні умови та висловив бажання поранити себе або навіть померти.