Ядерна зброя / © Pixabay

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Попри відсутність власної ядерної зброї, Україна має потенційні засоби для відповіді на можливе застосування Росією ядерного озброєння.

Таку думку висловив Герой України, полковник ЗСУ у відставці Дмитро Кащенко в інтерв’ю Яніні Соколовій.

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За його словами, радіоактивні матеріали, що перебувають на території Чорнобиля, потенційно могли б спричинити тривале радіоактивне забруднення на території противника.

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Водночас Кащенко зауважив, що не є спеціалістом із ядерної фізики та усвідомлює: використання таких матеріалів потребує принципово інших підходів, ніж застосування звичайних боєприпасів.

Попри це, він звернув увагу на наявність в Україні Чорнобильської зони, де зберігаються радіоактивні речовини.

«Якщо ми оте, що в нас у Чорнобилі лежить умовно, на FP-1, FP-2 причепимо і туди їм закинемо, в якийсь Ленінград чи в якусь Москву. Там зараження буде просто лютєйше, і воно ж буде в довгостроковій перспективі так довго грати, що ой ну його», — сказав Кащенко.

Він також наголосив, що Україна має засоби, які могла б умовно використати у відповідь на можливий ядерний удар з боку Росії. За словами полковника, наслідки такого сценарію могли б залишатися відчутними протягом тривалого часу.

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Раніше повідомлялося, що застосування ядерного заряду на російському супутнику створює загрозу, наслідки якої можуть вийти далеко за межі військового протистояння Росії із Заходом.

Ми раніше інформували, що Росія знову посилює ядерну риторику, хоча частина озброєнь, якими Путін вихвалявся 2018 року, зіткнулася з технічними проблемами та затримками.

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