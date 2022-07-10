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Заріцька у сльозах повідомила, що росіяни знищили школу, де вона навчалася – відео

Заріцька у сльозах повідомила, що росіяни знищили школу, де вона навчалася – відео

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Заріцька у сльозах повідомила, що росіяни знищили школу, де вона навчалася – відео

Олександра Заріцька / Фото: instagram.com/kazka.band

У ніч проти 10 липня російські окупанти вкотре обстріляли Харків та область.

У результаті, у місті частково зруйновано гімназію. Загиблих та постраждалих, на щастя, немає.

Цю новину особливо тяжко сприйняла солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька. Співачка у сльозах повідомила у своєму Instagram, що саме в цьому закладі освіти вона навчалася.

Для перегляду фото та відео гортайте праворуч

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by KAZKA (@kazka.band)

"Мій ранок почався ось так. Русня стерла з лиця землі моє дитинство, мою рідну школу. Я не можу в це повірити, але цеправда. Це була неймовірна гімназія, де я знайшла перших справжніх друзів, перший раз заспівала на сцені актового залу, в стінах цієї школи я закохувалася, танцювала на дискотеках, плакала через погані оцінки. У цій школі були найсмачніші булочки з корицею від тьоті Тоні. Тепер це все просто спогади. А я так хотіла цим літом приїхати в гості до школи…. Харків, тримайся. Люблю тебе", – написала вона.

Також зірка розповіла, що у цій гімназії її мама працювала вчителькою.

Втім, невдовзі Instagram видалив цю публікацію зі сторінки артистки.

© instagram.com/kazka.band
Фото: instagram.com/kazka.band

Нагадаємо, Леся Нікітюк присоромила Dolce & Gabbana за співпрацю з Філіпом Кіркоровим. Поки весь цивілізований світ бойкотує Росію, італійський дім моди одягає путіністів.

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