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Заробітчан із Середньої Азії окупанти найняли рити окопи на Запоріжжі: “кинули” з оплатою і погрожують

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Заробітчан із Середньої Азії окупанти найняли рити окопи на Запоріжжі: “кинули” з оплатою і погрожують

Фото: gettyimages.com

Робітників з Таджикистану та Узбекистану найняли у Москві, запропонувавши небезпечну, але добре оплачувану роботу.

Росіяни привезли на тимчасово окуповану територію Запорізької області бригаду робітників, яка складалася з громадян Таджикистану та Узбекистану. Їх найняли рити окопи, пообіцявши заплатити за кожну оборонну споруду 800 тисяч карбованців. 

Як повідомляє Telegram-канал Baza, заробітчан обдурили, заплативши значно меншу суму.

Після невдалих “заробітків” дехто з обдурених громадян Середньої Азії повернувся до Москви і написав заяву до поліції, поскаржившись на аферу. Після цього один із заявників почав отримувати телефонні дзвінки з невідомих номерів із погрозами.

За словами таджикистанця, з яким поспілкувалися журналісти каналу, разом з ним у бригаді працювало ще три десятки чоловіків. До столиці Росії повернулися не всі — хтось серйозно захворів, у когось була виробнича травма (ампутована китиця руки), але ніхто не отримав медичної допомоги.  Жодних документів з “роботодавцями” вони не підписували, жили в закинутих будівлях.

Тепер, після погроз розправою через звернення до поліції, заявник боїться виходити з дому на вулицю.

Нагадаємо, окупанти на Запоріжжі використовують мирних жителів, як дешеву робочу силу, змушуючи їх рити окопи.

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Дата публікації
Перегляди
1080
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