Заробляли 10 тис. євро: на Буковині працівник лісгоспу зі спільниками переправляли чоловіків за кордон

Заробляли 10 тис. євро: на Буковині працівник лісгоспу зі спільниками переправляли чоловіків за кордон

У Чернівецькій області викрили працівника лісгоспу та його спільників, які незаконно переправляли чоловіків до Румунії.

За свої послуги зловмисники отримали від трьох ухилянтів 10 тис. євро.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, троє зловмисників організували незаконну схему з переправленням чоловіків за кордон. Для цього працівник одного із лісгоспів переводив трьох ухилянтів через ліс до Румунії. За свої послуги підозрювані взяли 10 тис. євро. Зловмисників затримали біля державного кордону.

"Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі територіального управління ДБР, розташованого у місті Хмельницькому, за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Чернівецькій області та 31 прикордонного загону імені генерал-хорунжого Олександра Пилькевича", - йдеться у повідомленні.

Прокуратура повідомила чоловіків про підозру у незаконному переправленні осіб через держкордон (ч. 3 ст. 332 КК України).

Нагадаємо, на Закарпатті втопився 30-річний чоловік, який намагався незаконно перетнути кордон із Румунією, а його спільник зник безвісти.

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