"Заробляють на крові": Зеленський розкритикував Туреччину за нові туристичні маршрути для росіян

Президент Володимир Зеленський розкритикував Анкару за нові туристичні маршрути для росіян у той чай, як їхні війська варварськи вбивають мирних українців.

Президент України зауважив, що Туреччина робить гроші в той час, коли українці проливають кров у війні з Росією.

Про це український лідер сказав в інтерв'ю EPT News.

За його словами, Туреччина з одного боку виступає посередником у переговорах і підтримує Україну важливими кроками, а з іншого - готує кілька туристичних маршрутів одночасно.

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"Російський туризм привозить до Греції багато грошей довгі роки. Ми вважаємо, що вони заробляють на крові, а потім ці гроші везуть. Така ж і в Туреччині ситуація. З одного боку, Туреччина виступає посередником і підтримує Україну важливими кроками, а з іншого боку, ми бачимо одночасно підготовку туристичних маршрутів спеціально для російського туризму", - сказав Зеленський.

На його думку, якщо Туреччина і Україна хочуть мати дружні стосунки, про це потрібно говорити. Водночас, Зеленський наголосив, що підготовка до приймання росіян у Туреччині під час літнього сезону - є нечесним кроком.

"Особливо для російського туризму. Ми це теж бачимо. І я, як президент, якщо ми хочемо мати дружні стосунки, я повинен сказати, що це неможливо. Не можна так з цим справлятися, це подвійні стандарти. Це нечесно. Саме тому я звертаю увагу Туреччини на такі можливості, я вважаю, що так бути не може, тому що треба зробити вибір - за правду чи ні", - заявив він.

Нагадаємо, готелі Туреччини цьогоріч можуть скасувати броню всіх туристів із Росії. Пояснюється це тим, що туристичні компанії, які відправляють європейських туристів до Туреччини, поставили ультиматум, щоб у готелях, де проживатимуть їхні клієнти, не було росіян.

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