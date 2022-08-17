Зарослий Дмитро Дікусар повідомив про смерть побратима: "Загинув під час бойового завдання"

Український хореограф Дмитро Дікусар, який боронить нашу землю на передовій у складі ЗСУ, повідомив трагічну звістку.

Під час виконання бойового завдання загинув побратим Дмитра Дікусара Мар'ян Іванович Юр.

Про це хореограф повідомив на своїй сторінці в Instagram. Дікусар розмістив чорно-білу світлину з бійцем, де вони зображені усміхненими.

"Під час виконання бойового завдання загинув мій друг і побратим, Юр Мар'ян Іванович. Світла і справжня людина. Воїн, котрий на початку повномасштабного вторгнення ворога на територію України, покинув роботу за кордоном і повернувся захищати свою країну і її людей", - написав Дікусар.

Дмитро Дікусар та Мар'ян Юр / Фото: instagram.com/dikusar_dmitriy

Він закликав українців помолитися за душу українського воїна і вшанувати його пам'ять.

Своєю чергою, співчуття Дмитру Дікусару висловили Катерина Осадча, Ілона Гвоздьова, Оля Цибульська, Юрій Горбунов та багато інших зірок та українців: "Світла пам'ять. Дімка тримайся, бережи себе", "Вічна пам‘ять герою!", "Прийміть співчуття. Вічна пам'ять! Слава Україні!", "вічна пам'ять! Які світлі люди покидають нас".

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