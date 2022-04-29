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"Зарплати, техніка, пальне, їжа, захист, зброя": уряд виділив Міноборони майже 120 млрд гривень

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"Зарплати, техніка, пальне, їжа, захист, зброя": уряд виділив Міноборони майже 120 млрд гривень

pixabay.com

Кабінет міністрів України виділив Міністерству оборони понад 119 млрд гривень. Кошти підуть на зарплати, техніку та інші потреби.

Сьогодні на засіданні Уряду виділили понад 119 млрд гривень Міністерству оборони.

Про це у п'ятницю, 29 квітня, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Зарплати, техніка, пальне, їжа, захист, зброя. Намагаємося максимально забезпечити наших бійців", - повідомив він.

Раніше мешканців Києва через брак пального закликають не користуватись приватним транспортом. Це необхідно для того, щоб першочергово забезпечити пальним військових. 

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