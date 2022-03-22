Зарплати в Болгарії 2022 року і середні витрати на життя / Pexels

Зарплати в Болгарії 2022 року і середні витрати на життя: все, що потрібно знати біженцю з України

Зарплати в Болгарії 2022 року і середні витрати на життя: все, що потрібно знати біженцю з України

Від 3 березня 2022 року в усії країнах ЄС діє Директива про тимчасовий захист українців, які їдуть за кордон через війну Росії з Україною. Однією з таких країн є Болгарія. Багатьох переселенців сьогодні цікавлять запитання: які зарплати в Болгарії 2022 року, скільки коштує оренда житла і які ціни на продукти. Відповіді на них читайте в матеріалі ТСН.ua.

Українцям, які змушені рятуватися від війни Росії з Україною в Болгарії, доступні наступні можливості:

перетин кордону дозволено за наявності паспорту старого зразка (без біометричних даних), водійських прав, ID-картки, свідоцтва про народження (для дітей віком до 14 років);

навіть якщо немає жодного з цих документів, можна в'їхати на територію Болгарії з дипломом, пропуском, сертифікатом, карткою про членство, банківською картою з фотографією, документами на майно, трудовою книжкою тощо;

якщо немає жодного документу - в'їзд можливий після огляду прикордонною поліцією;

можна перетинати кордон на автівці навіть без міжнародного страхування;

дозволено в'їжджати в Болгарію з тваринами, навіть якщо в них нема чіпа, паспорта, сертифіката про вакцинацію тощо;

тимчасовий захист доступний на 1 рік з можливістю продовжити ще на однорічний термін;

громадяни України, які отримали статус тимчасового захисту, мають право отримати офіційну роботу, орендувати житло та отримати соціальну допомогу в Болгарії;

з 7 березня 2022 року українці, які перетинають кордон з Болгарією, отримують фіксовану фінансову допомогу;

діти до 18 років мають право отримати безкоштовне навчання;

отримати безкоштовне навчання; діти до 6 років можуть безкоштовно піти до дитячого садочка.

Які зарплати в Болгарії 2022 року?

Зарплати в Болгарії 2022 року / Pexels

Станом на 1 січня 2022 року розмір мінімальної зарплати в Болгарії становить 332 євро на місяць (близько 10 736.80 гривень). Середня заробітна плата в цій країні сягає 550 євро на місяць (близько 17 786.86 гривень). Варто звернути увагу, що розмір зарплати залежить від регіону та сфери діяльності.

Де переселенцю знайти роботу в Болгарії?

Відразу після перетину кордону та проходження всіх необхідних процедур, потрібно починати шукати роботу. Зробити це можна на спеціальних порталах, де зібрані актуальні вакансії для українців. Найбільше є на сайті Jooble та Job Aid For Ukrainian Refugees. Також шукати роботу в Болгарії можна в спеціальних групах у Facebook, де зібрано чимало корисної інформації для переселенців. Наприклад, тут. Доступні актуальні вакансії і на Національному порталі для постраждалих від війни в Україні. Тут є різні пропозиції та варіанти по всій території Болгарії.

Оренда квартири в Болгарії та безкоштовне житло

Знайти безкоштовне житло в Болгарії переселенці з України можуть на Національному порталі для постраждалих від війни в Україні. Вся інформація, яка буде цікава тим, хто приїжджає в країну і не має можливості орендувати квартиру, зібрана за цим посиланням. Якщо ви можете орендувати квартиру, варто звернути увагу на сайти оголошень. Тут є чимало цікавих варіантів. Ціна залежить від міста та кількості кімнат.

Софія

Орендувати квартиру-студію в Софії можна за 180 - 270 євро на місяць (близько 5 821.16 - 8 731.73 гривень).

Оренда квартири-студії в Софії, Болгарія

Двохкімнатну квартиру тут можна в середньому орендувати за 425 - 450 євро на місяць (близько 13 744.39 - 14 552.89 гривень). Хоча, якщо пощастить, можна знайти і дешевші варіанти за 153 євро на місяць (близько 4 947.98 гривень).

Оренда 2-кімнатної квартири в Софії, Болгарія

Оренда 2-кімнатної квартири в Софії, Болгарія

Оренда 2-кімнатної квартири в Софії, Болгарія

Сонячний берег

В Сонячному березі мало пропозицій на сайтах оголошень, але можна натрапити на двохкімнатні квартири за 400 євро на місяць (близько 12 935.90 гривень).

Пловдів

В місті Пловдів можна знайти чимало двохкімнатних квартир. Ціни тут досить різні. Є багато пропозицій за 280 - 380 євро на місяць (близько 9 055.13 - 12 289.11 гривень).

Оренда квартири в Пловдів, Болгарія

Також можна знайти дорожчі пропозиції, ближче до центра міста за 550 євро на місяць (близько 17 786.86 гривень).

Оренда квартири в Пловдів, Болгарія

Ціни на мобільний зв'язок та Інтернет

В Болгарії працює два основних мобільних операторів:

GloBul - найдешевний тариф коштує 20.46 євро на місяць (близько 661.24 гривень) і включає в себе необмежену кількість Мб для мобільного інтернета на території Болгарії, 17 200 Мб в роумінгу в країнах ЄС, необмежену кількість хвилин на розмови в Болгарії та країнах ЄС;

VivaCom - найдешевший тариф коштує 9.20 євро на місяць (близько 297.61 гривень) і включає в себе 500 безкоштовних хвилин на номери в Болгарії та країнах ЄС, 500 Мб мобільного інтернета на максимальній швидкості.

Якщо підключити в Болгарії Інтернет разом з телебаченням, щомісяця прийдеться платити близько 3 євро (близько 96.94 гривень) з обмеженою швидкістю та близько 30 євро (близько 969.42 гривень) на максимальній швидкості.

Ціни на продукти в Болгарії

Ціни на продукти в Болгарії / Pexels

Цінина харчові продукти в Болгарії доступні. Найбільші супермаркети в країні ProMarket, Білла, Lidl. В середньому ціни на продукти в Болгарії виглядають так (в перерахунку на гривню):

стегенця курячі 1 кг - 49.12 гривень;

свинина 1 кг - 142.50 гривень;

10 курячих яєць - 32.64 гривень;

молоко 1 л - 36 гривень;

хліб 700 г - 15.51 гривень;

цукор 1 кг - 21.00 гривень;

картопля 1 кг - 18.10 гривень;

макарони 400 г - 19.39 гривень;

яблука 1 кг - 29.08 гривень;

рослинна олія 0,5 л - 37.81 гривень;

сир 1 кг - 128.61 гривень.

Корисні посилання для переселенців

Порівняльна характеристика зарплат та цін в Чехії, Польщі, Німеччині, Словаччині, Румунії, Угорщини та Болгарії

Середня заробітна плата (в євро):

Польща: 683

Чехія: 974

Німеччина: 2 162

Словаччина: 1 143

Румунія: 1 183

Угорщина: 1 189

Болгарія: 332

Мінімальна заробітна плата (в євро):

Польща: 487

Чехія: 622

Німеччина: 437

Словаччина: 605

Румунія: 500

Угорщина: 565 і для фахових працівників: 735

Болгарія: 550

Середня ціна оренди однокімнатної квартири на місяць (в євро):

Польща: 412

Чехія: 419

Німеччина: 612

Словаччина: 486

Румунія: 233

Угорщина:455

Болгарія: 280

Ціна картоплі (1 кг) в євро:

Польща: 0.3

Чехія: 0,58

Німеччина: 1,05

Словаччина:0,78

Румунія: 0.48

Угорщина:0,58

Болгарія: 0.56

Ціна молока (1 л) в євро:

Польща: 0.51

Чехія: 0,62

Німеччина: 0,9

Словаччина: 0,69

Румунія: 0,96

Угорщина:0,49

Болгарія: 1.11

Ціна соняшникової олії (1 л) в євро:

Польща: 1,95

Чехія: 1,44

Німеччина: оливкова олія 0.5 л - 4,03

Словаччина: 1,89

Румунія: 1,44

Угорщина:0,97

Болгарія: 1.17

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