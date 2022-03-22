Зарплати в Болгарії 2022 року і середні витрати на життя: все, що потрібно знати біженцю з України

Від 3 березня 2022 року в усії країнах ЄС діє Директива про тимчасовий захист українців, які їдуть за кордон через війну Росії з Україною. Однією з таких країн є Болгарія. Багатьох переселенців сьогодні цікавлять запитання: які зарплати в Болгарії 2022 року, скільки коштує оренда житла і які ціни на продукти. Відповіді на них читайте в матеріалі ТСН.ua.
Українцям, які змушені рятуватися від війни Росії з Україною в Болгарії, доступні наступні можливості:
- перетин кордону дозволено за наявності паспорту старого зразка (без біометричних даних), водійських прав, ID-картки, свідоцтва про народження (для дітей віком до 14 років);
- навіть якщо немає жодного з цих документів, можна в'їхати на територію Болгарії з дипломом, пропуском, сертифікатом, карткою про членство, банківською картою з фотографією, документами на майно, трудовою книжкою тощо;
- якщо немає жодного документу - в'їзд можливий після огляду прикордонною поліцією;
- можна перетинати кордон на автівці навіть без міжнародного страхування;
- дозволено в'їжджати в Болгарію з тваринами, навіть якщо в них нема чіпа, паспорта, сертифіката про вакцинацію тощо;
- тимчасовий захист доступний на 1 рік з можливістю продовжити ще на однорічний термін;
- громадяни України, які отримали статус тимчасового захисту, мають право отримати офіційну роботу, орендувати житло та отримати соціальну допомогу в Болгарії;
- з 7 березня 2022 року українці, які перетинають кордон з Болгарією, отримують фіксовану фінансову допомогу;
- діти до 18 років мають право отримати безкоштовне навчання;
- діти до 6 років можуть безкоштовно піти до дитячого садочка.
Які зарплати в Болгарії 2022 року?
Станом на 1 січня 2022 року розмір мінімальної зарплати в Болгарії становить 332 євро на місяць (близько 10 736.80 гривень). Середня заробітна плата в цій країні сягає 550 євро на місяць (близько 17 786.86 гривень). Варто звернути увагу, що розмір зарплати залежить від регіону та сфери діяльності.
Де переселенцю знайти роботу в Болгарії?
Відразу після перетину кордону та проходження всіх необхідних процедур, потрібно починати шукати роботу. Зробити це можна на спеціальних порталах, де зібрані актуальні вакансії для українців. Найбільше є на сайті Jooble та Job Aid For Ukrainian Refugees. Також шукати роботу в Болгарії можна в спеціальних групах у Facebook, де зібрано чимало корисної інформації для переселенців. Наприклад, тут. Доступні актуальні вакансії і на Національному порталі для постраждалих від війни в Україні. Тут є різні пропозиції та варіанти по всій території Болгарії.
Оренда квартири в Болгарії та безкоштовне житло
Знайти безкоштовне житло в Болгарії переселенці з України можуть на Національному порталі для постраждалих від війни в Україні. Вся інформація, яка буде цікава тим, хто приїжджає в країну і не має можливості орендувати квартиру, зібрана за цим посиланням. Якщо ви можете орендувати квартиру, варто звернути увагу на сайти оголошень. Тут є чимало цікавих варіантів. Ціна залежить від міста та кількості кімнат.
Софія
Орендувати квартиру-студію в Софії можна за 180 - 270 євро на місяць (близько 5 821.16 - 8 731.73 гривень).
Двохкімнатну квартиру тут можна в середньому орендувати за 425 - 450 євро на місяць (близько 13 744.39 - 14 552.89 гривень). Хоча, якщо пощастить, можна знайти і дешевші варіанти за 153 євро на місяць (близько 4 947.98 гривень).
Сонячний берег
В Сонячному березі мало пропозицій на сайтах оголошень, але можна натрапити на двохкімнатні квартири за 400 євро на місяць (близько 12 935.90 гривень).
Пловдів
В місті Пловдів можна знайти чимало двохкімнатних квартир. Ціни тут досить різні. Є багато пропозицій за 280 - 380 євро на місяць (близько 9 055.13 - 12 289.11 гривень).
Також можна знайти дорожчі пропозиції, ближче до центра міста за 550 євро на місяць (близько 17 786.86 гривень).
Ціни на мобільний зв'язок та Інтернет
В Болгарії працює два основних мобільних операторів:
GloBul - найдешевний тариф коштує 20.46 євро на місяць (близько 661.24 гривень) і включає в себе необмежену кількість Мб для мобільного інтернета на території Болгарії, 17 200 Мб в роумінгу в країнах ЄС, необмежену кількість хвилин на розмови в Болгарії та країнах ЄС;
VivaCom - найдешевший тариф коштує 9.20 євро на місяць (близько 297.61 гривень) і включає в себе 500 безкоштовних хвилин на номери в Болгарії та країнах ЄС, 500 Мб мобільного інтернета на максимальній швидкості.
Якщо підключити в Болгарії Інтернет разом з телебаченням, щомісяця прийдеться платити близько 3 євро (близько 96.94 гривень) з обмеженою швидкістю та близько 30 євро (близько 969.42 гривень) на максимальній швидкості.
Ціни на продукти в Болгарії
Цінина харчові продукти в Болгарії доступні. Найбільші супермаркети в країні ProMarket, Білла, Lidl. В середньому ціни на продукти в Болгарії виглядають так (в перерахунку на гривню):
- стегенця курячі 1 кг - 49.12 гривень;
- свинина 1 кг - 142.50 гривень;
- 10 курячих яєць - 32.64 гривень;
- молоко 1 л - 36 гривень;
- хліб 700 г - 15.51 гривень;
- цукор 1 кг - 21.00 гривень;
- картопля 1 кг - 18.10 гривень;
- макарони 400 г - 19.39 гривень;
- яблука 1 кг - 29.08 гривень;
- рослинна олія 0,5 л - 37.81 гривень;
- сир 1 кг - 128.61 гривень.
Корисні посилання для переселенців
- Інформація для біженців, які перетинають кордон з Болгарією.
- Пошук житла, роботи та безкоштовного харчування.
- Безкоштовні консультації та обстеження для вагітних в Софії.
- Клініка в Бургас - стаціонарне лікування для переселенців з України.
- Все, що потрібно знати про навчання дітей в Болгарії.
- Контакти обласних центрів.
- Посольство України в Республіці Болгарія.
- Інформація для біженців.
Порівняльна характеристика зарплат та цін в Чехії, Польщі, Німеччині, Словаччині, Румунії, Угорщини та Болгарії
Середня заробітна плата (в євро):
Польща: 683
Чехія: 974
Німеччина: 2 162
Словаччина: 1 143
Румунія: 1 183
Угорщина: 1 189
Болгарія: 332
Мінімальна заробітна плата (в євро):
Польща: 487
Чехія: 622
Німеччина: 437
Словаччина: 605
Румунія: 500
Угорщина: 565 і для фахових працівників: 735
Болгарія: 550
Середня ціна оренди однокімнатної квартири на місяць (в євро):
Польща: 412
Чехія: 419
Німеччина: 612
Словаччина: 486
Румунія: 233
Угорщина:455
Болгарія: 280
Ціна картоплі (1 кг) в євро:
Польща: 0.3
Чехія: 0,58
Німеччина: 1,05
Словаччина:0,78
Румунія: 0.48
Угорщина:0,58
Болгарія: 0.56
Ціна молока (1 л) в євро:
Польща: 0.51
Чехія: 0,62
Німеччина: 0,9
Словаччина: 0,69
Румунія: 0,96
Угорщина:0,49
Болгарія: 1.11
Ціна соняшникової олії (1 л) в євро:
Польща: 1,95
Чехія: 1,44
Німеччина: оливкова олія 0.5 л - 4,03
Словаччина: 1,89
Румунія: 1,44
Угорщина:0,97
Болгарія: 1.17
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