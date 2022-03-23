Зарплати в Іспанії 2022 року і середні витрати на життя / Pexels

Зарплати в Іспанії 2022 року і середні витрати на життя: все, що потрібно знати біженцю з України

Зарплати в Іспанії 2022 року і середні витрати на життя: все, що потрібно знати біженцю з України

З початку війни Росії проти України близько 25 тисяч українців прибуло до Іспанії в пошуках тимчасового захисту. Багатьох з них цікавлять запитання: які зарплати в Іспанії 2022 року, які ціни на продукти та скільки коштує оренда житла? Відповіді ви знайдете в матеріалі ТСН.ua.

Як передає Reuters, за словами міністра міграції Іспанії Хосе Луїса Ескріва, з 25 тисяч українців, які прибули з 24 лютого 2022 року в країну, 9 тисяч вже зареєструвалися в органах влади. Більша частина громадян України приїхали до родичів та друзів, а тому ще не повідомили владу про своє прибуття. Тому кількість переселенців в Іспанії може бути набагато більше.

Іспанія, як і інші країни Європи, спростили правила перетину кордону та перебування для українців на період війни з Росією:

Іспанія не межує з Україною, а тому в'їхати в цю країну можна зі Словаччини, Польщі, Румунії, Молдови чи Угорщини, а звідти дістатися літаком, потягом чи автобусом (допомагають волонтери);

після перетину кордону необхідно звернутися в Центр приймання біженців (OAR) - відділення є в аеропортах і на вокзалах - щоб отримати допомогу та статус тимчасового поселення;

українці, які змушені покинути рідну країну, можуть отримати професійну консультацію адвокатів українського походження можна в Асоціації молодих юристів (AJA);

після звернення українець отримує документ, який підтверджує факт зустрічі зі співробітником OAR та отримання притулку в країні;

в Іспанії можна знаходитися доти, доки війна в Україні триває;

оформлення документів починається після схвалення звернення.

Зверніть увагу, що всі українці (які прибули після 24 лютого 2022 року та перебували тут до цієї дати і не можуть наразі повернутися до України), які прибули до Іспанії і не мають змоги оплатити житло, харчування та медицину, мають право отримати грошову допомогу.

Дозволено перебувати в Іспанії до 90 днів протягом 180 (якщо перетинати кордон з біометричним паспортом). Наразі йде мова про можливість продовження цього терміну до 3 років.

Всі українці в Іспанії отримують документи зі статусом тимчасовий захист, а не біженство. Потрібно після прибуття подати особисто заяву у відділення Національної поліції (Dirección General de la Policía o comisarías de la policía que se determinen) або в спеціальний приймальний пункт (centros de acogida, recepción y derivación del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones).

Які зарплати в Іспанії 2022 року?

Які зарплати в Іспанії 2022 року? / Pexels

З початку 2022 року мінімальні зарплати в Іспанії зросли на 1% і становить наразі 764.40 євро (близько 24 662.10 гривень).

Середні зарплати в Іспанії залежать від сфери діяльності та регіону. Наприклад, в Мадриді та Барселоні в середньому отримують 2000-2700 євро (близько 64 526.70 - 87 111.04 гривень). В Каталонії - 1700 євро на місяць (близько 54 847.69 гривень). А ось в Естремадура найнижча середня заробітна плата - 1300 євро (близько 41 942.35 гривень).

За якістю життя Іспанія наразі знаходиться на другому місці після Франції.

Де знайти роботу в Іспанії переселенцю з України?

Можна зареєструватися на платформі UA Talents, де є чимало вакансій для українців, які вимушено залишили свою країну через війну. Шукати роботу можна також в соціальних мережах. Зокрема на Facebook створені спеціальні групи, де можна знайти відповіді на всі запитання щодо працевлаштування.

Безкоштовне житло та оренда квартири в Іспанії

Волонтери та місцеві жителі пропонують безкоштовне житло переселенцям з України, які втікають від війни. Всі пропрозиції розміщені на спеціальних платформах: EU4UA, Прихисток, Shelter for Ukraine. Всі українці, які прибувають в Іспанію і не мають коштів для оплати оренди житла, можуть розраховувати на прихисток в Центрах приймання біженців (в Барселоні - у виставковому центрі Fira de Barcelona, в Мадриді - Centro de formación de la Seguridad Social, в Аліканте - Hospital General Universitario Dr. Balmis).

Якщо ви в'їхали в країну з біометричним паспортом і можете собі дозволити оренду квартири, на сайтах оголошень є чимало цікавих пропозицій. Ціна залежить від міста, регіону та кількості кімнат.

Мадрид

В Мадриді оренда навіть однокімнатної квартири коштує недешево. Хоча тут все залежить від частини міста, де знаходиться будинок. Можна знайти пропозиції за 900 євро на місяць (близько 29 037.01 гривень).

Оренда квартири в Мадриді, Іспанія

Оренда житла в Мадриді, Іспанія

Оренда квартири в Мадриді, Іспанія

Барселона

В Барселоні ціни доволі високі. За однокімнатну квартиру прийдеться заплатити, приблизно, 850 - 880 євро на місяць (близько 27 423.85 - 28 391.75 гривень).

Оренда однокімнатної квартири в Барселоні, Іспанія

Оренда однокімнатної квартири в Барселоні, Іспанія

Орендувати двохкімнатну квартиру в Барселоні можна за 1200 євро на місяць (близько 38 716.02 гривень).

Оренда 2-кімнатної квартири в Барселоні, Іспанія

Аліканте

В Аліканте досить бюджетні ціни, якщо порівнювати з іншими містами Іспанії. Тут можна знайти трьохкімнатні квартири за 560 - 570 євро на місяць (близько 18 067.47 - 18 390.11 гривень).

Оренда квартири в Аліканте, Іспанія

Оренда квартири в Аліканте, Іспанія

Мобільний зв'язок та Інтернет

Українцям, які їдуть до Іспанії на тимчасове перебування, радять купити європейську SIM-карту в одній з країн ЄС (тут немає роумінгу та діє єдина система тарифів). Якщо ви вже в Іспанії, можна придбати карту одного з наступних мобільних операторів:

LycaMobile;

Vodafon;

Yolka;

Digi;

Mundo;

simyo.es.

Приблизно за тарифний план потрібно буде заплатити 10-15 євро на місяць.

В Іспанії можна знайти багато точок з безкоштовним Wi-Fi: на залізничних вокзалах (лише перші 15 хвилин), в спортивних центрах, в бібліотеках, в багатьох готелях та держустановах. Домашній Інтернет в Іспанії прив'язаний до телефонної лінії. Більшість провайдерів пропонують своїм клієнтам модеми, велику кількість різних пакетів послуг, пільги.

Ціни на продукти в Іспанії

Ціни на продукти в Іспанії / Pexels

В Іспанії працює кілька мереж супермаркетів, але найбільшим з них є Mercadona. В середньому ціни на продукти на березень 2022 року тут виглядають так (в перерахунку на гривню):

грудки курячі без кісток та шкіри 1 кг - 195 грн;

12 яєць - 62 грн;

яловичина 1 кг - 338 грн;

білий хліб 500 г - 32 грн;

молоко 1 л - 25 грн;

вода 1,5 л - 20 грн;

картопля 1 кг - 37 грн;

помідори 1 кг - 53 грн;

цибуля 1 кг - 39 грн;

огірки 1 кг - 29 грн;

яблука 1 кг - 56 грн;

білий рис 1 кг - 34 кг;

соняшникова олія 1 л - 103 грн;

сир 1 кг - 149 грн.

Корисні посилання для переселенців з України в Іспанії

З 10 березня 2022 року на території країни відкрита безкоштовна гаряча лінія для біженців - +34910474444 (українською мовою). Інформація українцям, які їдуть в Іспанію на тимчасове поселення. Допомога переселенцям з України. Все, що потрібно знати українцям в Іспанії. Інформація про евакуацію доступна за телефоном - +372 56782288 (з 9:00 до 19:00 щодня).

Порівняльна характеристика зарплат та цін в Чехії, Польщі, Німеччині, Словаччині, Румунії, Угорщини, Болгарії, Іспанії

Середня заробітна плата (в євро):

Польща: 683

Чехія: 974

Німеччина: 2 162

Словаччина: 1 143

Румунія: 1 183

Угорщина: 1 189

Болгарія: 332

Іспанія: 2000

Мінімальна заробітна плата (в євро):

Польща: 487

Чехія: 622

Німеччина: 437

Словаччина: 605

Румунія: 500

Угорщина: 565 і для фахових працівників: 735

Болгарія: 550

Іспанія: 764.40

Середня ціна оренди однокімнатної квартири на місяць (в євро):

Польща: 412

Чехія: 419

Німеччина: 612

Словаччина: 486

Румунія: 233

Угорщина:455

Болгарія: 280

Іспанія: 900

Ціна картоплі (1 кг) в євро:

Польща: 0.3

Чехія: 0,58

Німеччина: 1,05

Словаччина:0,78

Румунія: 0.48

Угорщина:0,58

Болгарія: 0.56

Іспанія: 1.15

Ціна молока (1 л) в євро:

Польща: 0.51

Чехія: 0,62

Німеччина: 0,9

Словаччина: 0,69

Румунія: 0,96

Угорщина:0,49

Болгарія: 1.11

Іспанія: 0.78

Ціна соняшникової олії (1 л) в євро:

Польща: 1,95

Чехія: 1,44

Німеччина: оливкова олія 0.5 л - 4,03

Словаччина: 1,89

Румунія: 1,44

Угорщина:0,97

Болгарія: 1.17

Іспанія: 3.20

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