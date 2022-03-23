Зарплати в Іспанії 2022 року і середні витрати на життя: все, що потрібно знати біженцю з України

З початку війни Росії проти України близько 25 тисяч українців прибуло до Іспанії в пошуках тимчасового захисту. Багатьох з них цікавлять запитання: які зарплати в Іспанії 2022 року, які ціни на продукти та скільки коштує оренда житла? Відповіді ви знайдете в матеріалі ТСН.ua.
Як передає Reuters, за словами міністра міграції Іспанії Хосе Луїса Ескріва, з 25 тисяч українців, які прибули з 24 лютого 2022 року в країну, 9 тисяч вже зареєструвалися в органах влади. Більша частина громадян України приїхали до родичів та друзів, а тому ще не повідомили владу про своє прибуття. Тому кількість переселенців в Іспанії може бути набагато більше.
Іспанія, як і інші країни Європи, спростили правила перетину кордону та перебування для українців на період війни з Росією:
- Іспанія не межує з Україною, а тому в'їхати в цю країну можна зі Словаччини, Польщі, Румунії, Молдови чи Угорщини, а звідти дістатися літаком, потягом чи автобусом (допомагають волонтери);
- після перетину кордону необхідно звернутися в Центр приймання біженців (OAR) - відділення є в аеропортах і на вокзалах - щоб отримати допомогу та статус тимчасового поселення;
- українці, які змушені покинути рідну країну, можуть отримати професійну консультацію адвокатів українського походження можна в Асоціації молодих юристів (AJA);
- після звернення українець отримує документ, який підтверджує факт зустрічі зі співробітником OAR та отримання притулку в країні;
- в Іспанії можна знаходитися доти, доки війна в Україні триває;
- оформлення документів починається після схвалення звернення.
Зверніть увагу, що всі українці (які прибули після 24 лютого 2022 року та перебували тут до цієї дати і не можуть наразі повернутися до України), які прибули до Іспанії і не мають змоги оплатити житло, харчування та медицину, мають право отримати грошову допомогу.
Дозволено перебувати в Іспанії до 90 днів протягом 180 (якщо перетинати кордон з біометричним паспортом). Наразі йде мова про можливість продовження цього терміну до 3 років.
Всі українці в Іспанії отримують документи зі статусом тимчасовий захист, а не біженство. Потрібно після прибуття подати особисто заяву у відділення Національної поліції (Dirección General de la Policía o comisarías de la policía que se determinen) або в спеціальний приймальний пункт (centros de acogida, recepción y derivación del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones).
Які зарплати в Іспанії 2022 року?
З початку 2022 року мінімальні зарплати в Іспанії зросли на 1% і становить наразі 764.40 євро (близько 24 662.10 гривень).
Середні зарплати в Іспанії залежать від сфери діяльності та регіону. Наприклад, в Мадриді та Барселоні в середньому отримують 2000-2700 євро (близько 64 526.70 - 87 111.04 гривень). В Каталонії - 1700 євро на місяць (близько 54 847.69 гривень). А ось в Естремадура найнижча середня заробітна плата - 1300 євро (близько 41 942.35 гривень).
За якістю життя Іспанія наразі знаходиться на другому місці після Франції.
Де знайти роботу в Іспанії переселенцю з України?
Можна зареєструватися на платформі UA Talents, де є чимало вакансій для українців, які вимушено залишили свою країну через війну. Шукати роботу можна також в соціальних мережах. Зокрема на Facebook створені спеціальні групи, де можна знайти відповіді на всі запитання щодо працевлаштування.
Безкоштовне житло та оренда квартири в Іспанії
Волонтери та місцеві жителі пропонують безкоштовне житло переселенцям з України, які втікають від війни. Всі пропрозиції розміщені на спеціальних платформах: EU4UA, Прихисток, Shelter for Ukraine. Всі українці, які прибувають в Іспанію і не мають коштів для оплати оренди житла, можуть розраховувати на прихисток в Центрах приймання біженців (в Барселоні - у виставковому центрі Fira de Barcelona, в Мадриді - Centro de formación de la Seguridad Social, в Аліканте - Hospital General Universitario Dr. Balmis).
Якщо ви в'їхали в країну з біометричним паспортом і можете собі дозволити оренду квартири, на сайтах оголошень є чимало цікавих пропозицій. Ціна залежить від міста, регіону та кількості кімнат.
Мадрид
В Мадриді оренда навіть однокімнатної квартири коштує недешево. Хоча тут все залежить від частини міста, де знаходиться будинок. Можна знайти пропозиції за 900 євро на місяць (близько 29 037.01 гривень).
Барселона
В Барселоні ціни доволі високі. За однокімнатну квартиру прийдеться заплатити, приблизно, 850 - 880 євро на місяць (близько 27 423.85 - 28 391.75 гривень).
Орендувати двохкімнатну квартиру в Барселоні можна за 1200 євро на місяць (близько 38 716.02 гривень).
Аліканте
В Аліканте досить бюджетні ціни, якщо порівнювати з іншими містами Іспанії. Тут можна знайти трьохкімнатні квартири за 560 - 570 євро на місяць (близько 18 067.47 - 18 390.11 гривень).
Мобільний зв'язок та Інтернет
Українцям, які їдуть до Іспанії на тимчасове перебування, радять купити європейську SIM-карту в одній з країн ЄС (тут немає роумінгу та діє єдина система тарифів). Якщо ви вже в Іспанії, можна придбати карту одного з наступних мобільних операторів:
- LycaMobile;
- Vodafon;
- Yolka;
- Digi;
- Mundo;
- simyo.es.
Приблизно за тарифний план потрібно буде заплатити 10-15 євро на місяць.
В Іспанії можна знайти багато точок з безкоштовним Wi-Fi: на залізничних вокзалах (лише перші 15 хвилин), в спортивних центрах, в бібліотеках, в багатьох готелях та держустановах. Домашній Інтернет в Іспанії прив'язаний до телефонної лінії. Більшість провайдерів пропонують своїм клієнтам модеми, велику кількість різних пакетів послуг, пільги.
Ціни на продукти в Іспанії
В Іспанії працює кілька мереж супермаркетів, але найбільшим з них є Mercadona. В середньому ціни на продукти на березень 2022 року тут виглядають так (в перерахунку на гривню):
- грудки курячі без кісток та шкіри 1 кг - 195 грн;
- 12 яєць - 62 грн;
- яловичина 1 кг - 338 грн;
- білий хліб 500 г - 32 грн;
- молоко 1 л - 25 грн;
- вода 1,5 л - 20 грн;
- картопля 1 кг - 37 грн;
- помідори 1 кг - 53 грн;
- цибуля 1 кг - 39 грн;
- огірки 1 кг - 29 грн;
- яблука 1 кг - 56 грн;
- білий рис 1 кг - 34 кг;
- соняшникова олія 1 л - 103 грн;
- сир 1 кг - 149 грн.
Корисні посилання для переселенців з України в Іспанії
- З 10 березня 2022 року на території країни відкрита безкоштовна гаряча лінія для біженців - +34910474444 (українською мовою).
- Інформація українцям, які їдуть в Іспанію на тимчасове поселення.
- Допомога переселенцям з України.
- Все, що потрібно знати українцям в Іспанії.
- Інформація про евакуацію доступна за телефоном - +372 56782288 (з 9:00 до 19:00 щодня).
Порівняльна характеристика зарплат та цін в Чехії, Польщі, Німеччині, Словаччині, Румунії, Угорщини, Болгарії, Іспанії
Середня заробітна плата (в євро):
Польща: 683
Чехія: 974
Німеччина: 2 162
Словаччина: 1 143
Румунія: 1 183
Угорщина: 1 189
Болгарія: 332
Іспанія: 2000
Мінімальна заробітна плата (в євро):
Польща: 487
Чехія: 622
Німеччина: 437
Словаччина: 605
Румунія: 500
Угорщина: 565 і для фахових працівників: 735
Болгарія: 550
Іспанія: 764.40
Середня ціна оренди однокімнатної квартири на місяць (в євро):
Польща: 412
Чехія: 419
Німеччина: 612
Словаччина: 486
Румунія: 233
Угорщина:455
Болгарія: 280
Іспанія: 900
Ціна картоплі (1 кг) в євро:
Польща: 0.3
Чехія: 0,58
Німеччина: 1,05
Словаччина:0,78
Румунія: 0.48
Угорщина:0,58
Болгарія: 0.56
Іспанія: 1.15
Ціна молока (1 л) в євро:
Польща: 0.51
Чехія: 0,62
Німеччина: 0,9
Словаччина: 0,69
Румунія: 0,96
Угорщина:0,49
Болгарія: 1.11
Іспанія: 0.78
Ціна соняшникової олії (1 л) в євро:
Польща: 1,95
Чехія: 1,44
Німеччина: оливкова олія 0.5 л - 4,03
Словаччина: 1,89
Румунія: 1,44
Угорщина:0,97
Болгарія: 1.17
Іспанія: 3.20
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