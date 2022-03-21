Зарплати в Німеччині 2022 року і середні витрати на життя / Pexels

Зарплати в Німеччині 2022 року і середні витрати на життя: все, що потрібно знати біженцю з України

Зарплати в Німеччині 2022 року і середні витрати на життя: все, що потрібно знати біженцю з України

Дедалі більше українців, втікаючи від війни Росії з Україною, прибувають до Німеччини. Більшість їде в країну до родичів або знайомих, але є багато і тих, хто прибуває сюди без будь-яких зв'язків. ТСН.ua підготував матеріал про зарплати в Німеччині, ціни на продукти харчування та оренду житла.

За даними Федерального міністерства внутрішніх справ Німеччини станом на 20 березня 2022 року до країни прибуло вже понад 200 тисяч українців. Проте ця цифра може бути набагато більшою, адже процедуру реєстрації проходять лише ті біженці, яких на вокзалі, в поїзді чи біля автрійсько-баварського кордону виявила федеральна поліція. На внутрішніх кордонах ЄС немає стаціонарного прикордонного контролю, тобто українці можуть наразі в'їжджати в Німеччину без візи і їхати далі до знайомих, друзів чи родичів на території країни.

В Німеччині працює спрощена система в'їзду в країну для переселенців з України. Також українці можуть розраховувати на:

можливість в'їхати на територію країни без візи та біометричного паспорта - дорослі можуть використати внутрішній документ, а діти свідоцтво про народження (таке правило буде діяти до 23 травня 2022 року);

проїзд в поїзді з Польщі, Угорщини, Чеської республіки безкоштовно для українців, тут же можна отримати медичну допомогу, продукти харчування, всі необхідні речі, які роздають волонтери;

також безкоштовні квитки для проїзду з Німеччини в інші країни ЄС;

в Німеччині українцям надають основну фінансову допомогу на кишенькові витрати (135 євро на одного дорослого, 244 євро для пари), оплату житла, а також соціальна допомога на дитину (додатково 80 євро на одну дитину);

у разі отриманя статусу біженця держава виплачує українцям, які чекають підтвердження заявки (до 6 місяців) допомогу по безробіттю в розмірі 385 євро, безкоштовне харчування і житло.

Перед будівлею вокзалу на площі Washingtonplatz знаходиться намет "Welcome Hall Land Berlin", куди і потрібно звернутися тим, хто хоче отримати допомогу, інформацію чи зробити тест на коронавірус.

Які зарплати в Німеччині 2022 року

Які зарплати в Німеччині 2022 року / Pexels

Від 1 січня 2015 року в Німеччині існує закон про мінімальну заробітну плату. Вона залежить від сфери, де працює людина, і розраховується погодинно. Також тут існує таке поняття, як Minijob - тобто мінімальна зайнятість (до 50 годин на місяць) з виплатою мінімальної заробітної плати (в місяць не більше 450 євро, в рік не більше 5400 євро).

Середні зарплати в Німеччині на 2022 рік становлять приблизно 2225 євро після сплати всіх податків. Проте влада не фіксує і не встановлює рівень зарплати в країні, а тому цифри є відносними.

Приклад зарплатного листка, який видають працівникам в Німеччині

Кожного місяця працівник отримує зарплатний листок, в якому є інформація про суму заробітку, а також розрахунок всіх виплат, які є обов'язковими. Тут же додається кінцева сума, яку працівник і отримає на індивідуальний рахунок.

Зовнішній вигляд зарплатних листків може відрізнятися, але інформація завжди однакова.

Де отримати роботу в Німеччині?

За словами коучині з працевлаштування в Німеччині Світлани Діттмар, громадяни України, які в'їжджають до країни без візи (лише з внутрішнім документом) повинні звернутися до місцевих міграційних органів (Ausländerbehörde), щоб отримати довгострокове посвідчення на проживання. Варто звернути увагу, що займатися оплачуваною роботою під час безвізового перебування не можна.

Однак, якщо ви в'їхали до Німеччини з біометричним паспортом та візою, то отримали можливість легально перебувати в країні до 90 днів і можете оформитися на роботу, працювати і отримувати заробітну плату. Найбільше вакансій для українських переселенців зібрано на сайті Jooble. Також знайти роботу можна за цим посиланням. Тут же доступна інша важлива інформація. Деякі вакансії віддаленої роботи можна знайти на сайтах Happy Monday, Hire for Ukraine, UA talents.

Оренда житла: де і скільки

В Німеччині можна зупинитися у родичів, друзів чи знайомих. Також волонтери допомагають знайти житло тим, хто цього потребує. Найчастіше німці пропонують кімнати для переселенців з України в своїх квартирах і будинках. Також можна орендувати житло. Проте ціни тут досить високі і залежать від того, чи збираєтесь ви залишатися в великому місті, чи хочете переїхати в невеликий населений пункт.

Берлін

Найдорожче житло в столиці Німеччини, Берліні. Пропозицій на сайтах оголошень вже досить мало, а тому більшість українців їде подалі від великих міст. Але в Берліні все ще можна знайти цікаві варіанти однокімнатних квартир за 630 євро на місяць.

Оренда житла в Берліні (Німеччина)

Ціни на двокімнатні квартири починаються вже від 900 євро на місяць.

Оренда квартири в Берліні (Німеччина)

Є і варіанти двохкімнатних квартир, за які доведеться заплатити близько 2000 євро на місяць.

Оренда 2,5-кімнатної квартири в Берліні (Німеччина)

Баварія

В Баварії ціни демократичніші. Тут вже можна знайти однокімнатну квартиру за 440 - 600 євро на місяць.

Оренда квартири в Баварії (Німеччина)

Оренда квартири в Баварії, Німеччина

Гамбург

Ціни на оренду однокімнатних квартир в Гамбурзі починаються від 350 євро на місяць. Можна знайти пропозиції за 700-800 євро на місяць.

Оренда квартири в Гамбурзі (Німеччина)

Оренда квартири в Гамбурзі, Німеччина

Тимчасове житло в Німеччині, зокрема в Берліні, біженцям з України надають можна отримати в Центрі приймання біженців за адресою: Oranienburger Straße 285, 13437 Berlin-Reinickendorf.

Також є кілька посилань, які допоможуть тим, хто потребує житла в Німеччині, не може його знайти і не має змоги оплатити оренду:

Сайт Unterkunft Ukraine, де можна надати чи отримати допомогу з пошуку житла; На Airbnb пропонують житло для українських біженців, яке надається через гуманітарних партнерів. З пошуком житла допомагають на сайті Ukr-Dim. Також допомагають звичайні волонтери, серед яких багато українців.

Ціни на Інтернет та мобільний зв'язок

Мобільний зв'язок у Німеччині пропонують три компанії:

Vodafone Germany - відрізніється найшвидшим інтернет-трафіком;

Deutsche Telekom - колись T-mobile, найпопулярніший оператор;

О2 - можна безкоштовно отримати стартовий пакет.

В середньому на мобільний зв'язок німці витрачають від 3 до 10 євро за 4 тижні. Також можна купити сім-карту для Інтернету. Її ціна буде близько 10 євро.

Інтернет в Німеччині можна замовити, наприклад, тут. Швидкість завантаження від 50 Мб/сек до 1000 Мб/сек. Ціна залежить від вибранного тарифу.

Ціни на продукти в Німеччині

Які ціни на продукти в Німеччині / Pexels

Найпопулярнішими супермаркетами в Німеччині є такі гіганти, як Aldi, Edeka та Lidl. В середньому ціни на продукти в Німеччині наступні (в перерахунку на гривню):

філе індички порізане 0,5 кг - близько 144 гривні;

куряче м'ясо 1 кг - 160.65 гривні

молоко 1 л - 30 гривні;

сир Гауда 0,15 кг - 150 гривень;

сіль йодована 0,5 кг - 6.30 гривні;

цукор-рафінад 1 кг - 26 гривень;

сир домашній 0,25 кг - 18.50 гривні;

макарони 0,5 кг - 23 гривні;

вершкове масло 0,25 кг - 56 гривень;

пшоно 1 кг - 59 гривень;

картопля 1 кг - 35.05 гривні;

оливкова олія 0,5 л - 134.50 гривні;

банани 1 кг - 33 гривні;

мюслі - 67 гривень.

Корисні посилання для біженців з України

Для біженців з України будуть корисні такі посилання:

Дізнатися, як оформити документи, та все про соціальні гарантії. Актуальна інформація для переселенців з України, які їдуть в Німеччину.

Порівняльна характеристика зарплат та цін в Чехії, Польщі, Німеччині та Словаччині

Середня заробітна плата (в гривневому еквіваленті):

Польща: 22 806.47

Чехія: 32 536.84

Німеччина: 72 213.46

Словаччина: 38 203

Мінімальна заробітна плата (в гривневому еквіваленті):

Польща: 16 280.10

Чехія: 20 791.04

Німеччина: 14 604.97

Словаччина: 20 220

Середня ціна оренди однокімнатної квартири на місяць (в гривневому еквіваленті):

Польща: 13 775.85

Чехія: 14 000

Німеччина: 20 446.96

Словаччина: 16 229.75

Ціна картоплі (1 кг) в гривневому еквіваленті:

Польща: 10.99

Чехія: 19.52

Німеччина: 35.05

Словаччина:26

Ціна молока (1 л) в гривневому еквіваленті:

Польща: 16.89

Чехія: 20.82

Німеччина: 30

Словаччина: 23

Ціна соняшникової олії (1 л) в гривневому еквіваленті:

Польща: 65

Чехія: 48.15

Німеччина: оливкова олія 0.5 л - 134.50

Словаччина: 63

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