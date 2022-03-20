Зарплати в Польщі 2022 року і середні витрати на життя / Pexels

Зарплати в Польщі 2022 року і середні витрати на життя: все, що потрібно знати біженцю з України

Зарплати в Польщі 2022 року і середні витрати на життя: все, що потрібно знати біженцю з України

Після 24 лютого 2022 року, коли Росія напала на Україну, життя багатьох українців докорінно змінилося. Мешканці міст і сіл масово перетинають кордон, щоб захистити себе та своїх дітей. Найбільше українців їде в Польщу. ТСН.ua розповідає про зарплати в Польщі 2022 року, про середні витрати на життя і навчання дітей в країні.

Станом на 19 березня 2022 року згідно з даними ООН вже 3 328 692 українців виїхало за кордон, втікаючи від російської агресії. Найбільша кількість з них зупинилася в сусідній Польщі - понад 2 000 000 осіб.

12 березня 2022 року президент сусідньої Польщі Анджей Дуда підписав закон, який передбачає допомогу українцям, які прибули до Польщі після початку війни Росії з Україною. Тепер на законних підставах українські громадяни можуть:

Перебувати в Польщі 18 місяців. Отримати офіційну роботу в Польщі, отримати доступ до субсидій та соціальної допомоги на дітей. Отримати одноразову допомогу на утримання дитини і підготовку її до школи (300 злотих на особу - 2066.38 гривень), щоб придбати одяг, харчі, взуття, засоби особистої гігієни. Отримати в Польщі медичну допомогу. Оформити дитину в польський дитячий садок чи школу - безкоштовно.

Яка мінімальна зарплата в Польщі 2022 року?

Які зарплати в Польщі 2022 / Pexels

На початок нового 2022 року мінімальна зарплата в Польщі зросла приблизно на 125 злотих (близько 860.99 гривень) в місяць (після вирахування 7,8% інфляції). На руки працівник отримує близько 2 363.57 злотих (16 280.10 гривень). Середні зарплати в Польщі на 2022 рік (після сплати податків) становлять близько 3 311.08 злотих (22 806.47 гривень).

Де шукати роботу в Польщі біженцю з України?

Доступ до ринку праці напряму залежить від правового статусу людини. Якщо ви оформили статус біженця, то не зможете офіційно працевлаштуватися, поки триває його оформлення. Для якнайшвидшого працевлаштування українцям необхідно зареєструватися в місці проживання (на даний момент) та отримати статус про тимчасове переселення.

Шукати офіційну роботу краще починати ще до того, як отримаєте дозвіл. Робити це можна на сайтах Jooble та Job Aid for Ukrainian Refugees, де розміщено чимало вакансій саме для переселенців з України. Вакансії віддаленної роботи також можна знайти на інших сайтах. Зокрема, UA talents, Happy Monday, Hire for Ukraine.

Скільки в середньому коштує проживання?

Ціни на житло в Польщі залежать від того, де саме ви збираєтесь жити.

Варшава

Найдорожча оренда квартири в столиці Польщі, Варшаві. Тут можуть зупинитися ті, хто вже знайшов хорошу роботу в Польщі або продовжує працювати віддалено. В середньому за однокімнатну квартиру тут просять від 2 000 до 2 500 злотих на місяць (приблизно 13 775.85 - 17 219.82 гривень).

Оренда квартири в Варшаві (Польща)

Оренда квартири в Варшаві (Польща)

Хоча можна знайти на сервісах оголошень і дешевші варіанти - за 900-980 злотих в місяць (приблизно 6 199.13-6 750.17 в гривневому еквіваленті).

Оренда квартири в Варшаві (Польща)

Познань

Познань - ще одне досить популярне місто серед українських переселенців. Тут ціни на оренду житла трохи нижчі, ніж у Варшаві. В середньому доведеться заплатити 1 500 - 1 700 злотих на місяць (близько 10 331.89 - 11 709.48 гривень).

Оренда квартири в Познань (Польща)

Оренда квартири в Познань (Польща)

Бидгощ

Значно менші ціни на проживання в менших містах Польщі. Наприклад, в Бидгощі можна знайти однокімнатні квартири за 750-850 злотих на місяць (5 165.95 - 5 854.74 гривень).

Оренда квартири в Бидгощ (Польща)

Оренда квартири в Бидгощ (Польща)

Але якщо ви хочете знайти житло в центрі міста, доведеться віддати близько 1 300 злотих (8 954.31 гривень).

Оренда квартири в Бидгощ (Польща)

Холм

Саме сюди курсує найбільше евакуаційних поїздів з України, адже місто знаходиться всього за 25 км від кордону. Ціни на житло в Холмі досить лояльні. В середньому за двокімнатну квартиру в місяць можна заплатити близько 750 злотих (5 165.95 в гривневому еквіваленті), а за трьохкімнатну - близько 1 500 злотих на місяць (це 10 331.89 гривень).

Оренда квартири в Холм (Польща)

Оренда квартири в Холм (Польща)

На польському сайті оголошень OLX також можна знайти безкоштовні пропозиції для переселенців з України. Тут переважно пропонують нічліги на одну ніч.

Оренда квартири за 1 злотий - натомість допомога

Деякі поляки пропонують українцям оренду кімнати для сім'ї з України з доступом до ванни та кухні всього за 1 злотий в місяць, а натомість просять допомогу в господарстві чи догляд за людиною похилого віку/інвалідом.

Також до вартості проживання варто включити ціну на мобільний тариф та Інтернет.

Якщо вибирати мобільний тариф без знижок та спеціальних акцій, то за 1 хвилину розмови можна заплатити близько 0.23 злотих (1.61 гривень). В Польщі є такі мобільні оператори:

Оптимальним варіантом буде покупка сім-карти в супермаркеті, наприклад Zabka, за 5 злотих (близько 34.44 грн) і її активація (потрібен паспорт). Також ви можете завантажити застосунок Orange Flex, взяти безкоштовну сім-карту в салоні та вибрати тарифний план.

Необмежений кабельний Інтернет на швидкості 60 Мбіт/с чи вище вартуватиме в середньому до 50 злотих на місяць (344.40 гривень).

Ціни на продукти в Польщі

Українці в Польщі: ціни на продукти / Pexels

Найбільше біженцям доведеться витрачати на харчування. Приблизно 30% від зарплати поляка йде саме на різні продукти. Проте в порівнянні з середньоєвропейськими цінами - їжа тут досить дешева. Якщо брати для прикладу популярні польські магазини Bedronka і Zabka, то в середньому ціни на продукти в Польщі виглядають так (в гривневому еквіваленті):

філе куряче 500 г - 77.50 грн;

буханець білого хліба, 0,5 кг - 19.04 грн;

грудки курячі, без кісток і шкіри, 1 кг - 108.33 грн;

яловича вирізка 1 кг - 223.63 грн;

яйця (12 штук) - 46.66 грн;

молоко 1 літр - 16.89 грн;

рис білий 1 кг - 22.26 грн;

сир 1 кг - 152.04 грн;

буряк 1 кг - 16 грн;

масло вершкове 200 г - до 48 грн;

олія соняшникова 1 л - до 65 грн;

вермішель 1 кг - 34 грн;

цибуля 1 кг - 26 грн;

вівсянка 500 г - 33 грн;

капуста білокачанна 1 кг - 16 грн;

картопля 1 кг - 10.99 грн;

помідори 1 кг - 34.86 грн;

салат-латук 1 головка - 19.84 грн;

яблука 1 кг - 18.77 грн;

банани 1 кг - 29.76 грн;

цукор 1 кг - 35 грн;

борошно 1 кг - 26 кг;

корм сухий для котів 400 г - 48 грн;

корм сухий для собак 400 г - 51 грн;

пачка цигарок - 105.65 грн;

пляшка вина - 140.78 грн.

Транспорт: види квитків та ціни

В Польщі буває кілька видів квитків: разові, погодинні та подобові. Коли ви заходите в транспортний засіб, придбаний квиток обов'язково потрібно погасити в терміналі. Якщо термінал не працює, проїзд можна не оплачувати. Якщо ви збираєтесь часто користуватися певним видом транспорту, дешевше придбати проїздний. Зробити це можна в квиткоматах на зупинці або в мобільному застосунку.

Середні ціни на проїзд в транспорті та що потрібно знати українцю в Польщі:

разовий проїзд в міському транспорті - 3.27 злотих (22.52 гривень);

проїзд на місяць в міському транспорті - 100 злотих (688.79 гривень);

тариф на посадку в таксі - в середньому 7.16 злотих (49.34 гривень);

тариф проїзду (1 км) - 2.49 злотих (17.15 гривень);

тариф очікування (1 година) - близько 35.74 злотих ( 246.16 гривень).

1 літр бензину в Польщі вартує близько 4.67 злотих (приблизно 32.18 гривень).

Українські діти в Польщі: відповіді на основні запитання

Українські діти в Польщі / УНІАН

За словами Оксани Колесник, кожна українська сім'я, яка була вимушена переїхати до Польщі через війну Росії буде отримувати на території цієї країни на дитину віком до 18 років щомісячну соціальну допомогу в сумі 500 злотих (3 443.96 гривень). Це крім одноразової допомоги для підготовки дитини до школи у розмірі 300 злотих.

Щоб віддати дитину в дитячий садок чи школу в Польщі, потрібно спочатку отримати PESEL (ідентифікаційний номер, який можна прирівняти до українського індивідуального коду).

Для отримання PESEL після прибуття на територію Польщі потрібно:

звернутися особисто до місцевого Центру обслуговування мешканців уряду міста (записуватися попередньо не потрібно);

показати паспорт чи інший документ, який підтверджує вашу особу;

заповнити анкету;

відразу отримати номер PESEL (безкоштовно).

В Польщі крім державних дитячих садочок та шкіл є і приватні. Тут оплата за місяць становить близько 1 000 - 1 500 злотих(приблизно 8 000-10 000 гривень).

Корисні посилання для українських переселенців у Польщі

Пункт приймання біженців, щоб знайти житло, отримати безкоштовну їжу, одяг, ліки тощо. Вся важлива інформація для українців. Телефони довіри та інформаційні пункти у найбільших містах Польщі. Допомога українцям в Польщі в Facebook.

Порівняльна характеристика зарплат та цін в Чехії і Польщі

Середня заробітна плата (в гривневому еквіваленті):

Польща: 22 806.47

Чехія: 32 536.84

Мінімальна заробітна плата (в гривневому еквіваленті):

Польща: 16 280.10

Чехія: 20 791.04

Середня ціна оренди однокімнатної квартири на місяць (в гривневому еквіваленті):

Польща: 13 775.85

Чехія: 14 000

Ціна картоплі (1 кг) в гривневому еквіваленті:

Польща: 10.99

Чехія: 19.52

Ціна молока (1 л) в гривневому еквіваленті:

Польща: 16.89

Чехія: 20.82

Ціна соняшникової олії (1 л) в гривневому еквіваленті:

Польща: 65

Чехія: 48.15

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