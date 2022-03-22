Зарплати в Румунії 2022 року і середні витрати на життя / Pexels

Зарплати в Румунії 2022 року і середні витрати на життя: все, що потрібно знати біженцю з України

Зарплати в Румунії 2022 року і середні витрати на життя: все, що потрібно знати біженцю з України

Румунія - одна з тих країн, які активно приймають переселенців з України. За даними близько 20 000 українців офіційно попросили притулку саме в Румунії. В країні вжито всіх заходів, щоб полегшити перетин кордону. Та переселенців все ще цікавлять важливі запитання: які зарплати в Румунії на 2022 рік, які ціни на продукти, де знайти житло. Про все це читайте в матеріалі ТСН.ua.

В Румунії біженців з України приймають без особливих формальностей, адже діє спрощена процедура перетину кордону. Тут відкрито шість центрів, в яких безпечно розміщають біженців: Сучава, Тімішоар, Марамуреш, Тульча, Джурджа, Бухарест. Які правила діють для українських біженців:

безкоштовне розміщення в центрах для біженців на невизначенний термін;

безкоштовне харчування;

громадяни України, які в'їжджають до Румунії з закордонним біометричним паспортом, мають право отримати короткострокове перебування в країні на термін до 90 днів;

ті особи, які перетнули кордон без паспорта, не можуть їхати далі Румунії, але отримують статус біженця;

дітям бажано мати при собі документ, який посвідчує особу, але це не обов'язково;

письмовий дозвіл батьків для перетину кордону не потрібен;

домашніх тварин можна брати з собою, навіть якщо немає вакцини від сказу, всі формальності можна залагодити після перетину кордону з Румунією.

Які зарплати в Румунії на 2022 рік?

Які зарплати в Румунії на 2022 рік / Pexels

На початок 2022 року в Румунії розмір мінімальної заробітної плати становить 515 євро на місяць (близько 16 684.98 гривень).

При цьому середня заробітна плата в країні становить 1220 євро на місяць (близько 39 525.59 гривень).

Варто зазначити, що розмір зарплати в Румунії залежить від регіону та сфери діяльності.

Де знайти роботу в Румунії переселенцю з України?

Через напливу українок, які масово перетинають кордор з країною, румунські агенції і роботодавці в прискоренному темпі переформатовують свою роботу. Найбільше вакансій пропонують в сфері торгівлі, обслуговування, логістиці, в e-commerce галузі та на підприємствах харчової промисловості. Більш детальну інформацію про це можна знати за посиланням.

Варто звернути увагу, що отримати офіційну роботу в Румунії можуть лише ті громадяни України, які перетинають кордон з довгостроковою візою. Працевлаштуватися вони можуть на термін до 9 місяців. А після закінчення цього терміну можна продовжити право на тимчасове проживання, якщо особа буде мати на руках індивідуальний трудовий договір на повний робочий день.

Багато вакансій з віддаленою роботою для українців можна знайти на сайті Jooble.

Оренда квартири в Румунії та безкоштовне житло для переселенців

Тимчасовий притулок українці в Румунії можуть отримати на 1 рік. Після закінчення цього періоду його можна продовжити: двічі по одному року. Якщо вам потрібне житло, але ви не можете, наприклад, орендувати квартиру чи не маєте в Румунії друзів і родичів, в шести центрах (в Тімішоарі, Марамуреші, Сучаві, Джурджу, Тульчі та Бухаресті) безкоштовно розміщують переселенців. Допомогу з житлом можна отримати за цим посиланням.

Якщо ви маєте можливість, можна орендувати квартиру. Ціни в Румунії залежать від кількості кімнат та міста, де ви збираєтесь тимчасово перебувати.

Бухарест

В столиці Румунії, Бухаресті, можна орендувати однокімнатні квартири за 240 - 275 євро на місяць (близько 7 775 - 8 909 гривень).

Однокімнатна квартира в Бухаресті, Румунія

Двохкімнатна квартира в Бухаресті коштуватиме 450 - 850 євро на місяць (близько 14 579 - 27 538 гривень). Ціна залежить від району міста, а також наявності тераси.

Двохкімнатна квартира в Бухаресті, Румунія

Двохкімнатна квартира в Бухаресті (Румунія) з терасою

Також можна за 700 євро на місяць (близько 22 678 гривень) орендувати навіть трикімнатну квартиру.

Трикімнатна квартира в Бухаресті, Румунія

Тімішоар

В Тімішоарі ціни дешевші та більш доступні українцям, які шукають тимчасового притулку через війну з Росією. Так двохкімнатну квартиру можна без проблем орендувати за 350 євро на місяць (близько 11 339 гривень).

Оренда двохкімнатної квартири в Тімішоар (Румунія)

Трикімнатна квартиру коштує, приблизно, 430 євро на місяць (близько 13 931 гривень), хоча в деяких районах міста можна знайти навіть за 379 євро на місяць (близько 12 278 гривень).

Трикімнатна квартира в Тімішоар, Румунія

Брашов

Однокімнатну квартиру в Брашові можна орендувати за 260 євро на місяць (близько 8 423 гривень).

Однокімнатна квартира в Брашов, Румунія

Ціни на оренду двохкімнатних квартир в Брашові від 350 до 430 євро на місяць (близько 11 339 - 13 931 гривень). А ось трикімнатні квартири можна орендувати за 449 євро на місяць (близько 14 546 гривень).

Трикімнатна квартира в Брашов, Румунія

Також на сайті оголошень з різними квартирами є окремий розділ саме для українських переселенців з безкоштовними пропозиціями місцевих жителів. Пропозицій небагато, але тут можна знати житло. Наприклад, в місті Нямц для українців пропонують чотирьохкімнатну квартиру.

Безкоштовне житло від місцевих жителів

Мобільний зв'язок

Українським переселенцям, які перетинають кордон з Румунією мобільний оператор Orange безкоштовно роздає сім-карти. Їх можна отримати відразу на пункті перетину. Тариф досить вигідний для українців:

безкоштовні вихідні дзвінки на українські номери;

необмежена кількість СМС та хвилин на номери оператора Orange Romania;

2000 хвилин на стаціонарні телефони та для дзвінків на міжнародні номери мобільних операторів.

Також тариф передбачає мобільний інтернет, яким можна користуватися у всіх країнах ЄС.

Ціни на продукти в Румунії

Ціни на продукти в Румунія / Pexels

Ціни на продукти харчування в Румунії мало чим відрізняються від тих, які можна зустріти в інших країнах ЄС. В перерахунку на гривні в середньому найбільш популярні товари коштують:

грудки курячі без кісток та шкіри 1 кг - 143 грн;

яловичина 1 кг - 212 грн;

вода 1,5 л - 17 грн;

молоко 1 л - 32 грн;

хліб білий 500 г - 21 грн;

картопля 1 кг - 16 грн;

яблука 1 кг - 27 грн;

білий рис 1 кг - 35 грн;

огірки 1 кг - 22 грн;

помідори 1 кг - 40 грн;

салат 1 голівка - 19 грн;

банани 1 кг - 36 грн;

соняшникова олія - 48 грн.

Корисні посилання для переселенців в Румунії

Приватна ініціатива волонтерів з Румунії "Сильні Разом", яка допомагає українцям в ці важкі часи. Група в Facebook, де можна знайти житло, речі, безкоштовне харчування тощо. Веб-платформа, де надають допомогу українцям, які їдуть в Румунію, тут можна знайти всю корисну інформацію про переїзд. Телеграм-канал пункту пропуску Порубне-Сірет, де можна знайти важливу інформацію. А також допомогу можна отримати за наступними номерами: (+4) 0219590 — Румунська прикордонна поліція; (+4) 0214107513 — Головна інспекція з питань імміграції; 112 — Служба екстреної допомоги; 119 — Для надзвичайних ситуацій, пов’язаних з дітьми (включаючи дітей без сім'ї).

Порівняльна характеристика зарплат та цін в Чехії, Польщі, Німеччині, Словаччині, Румунії, Угорщини та Болгарії

Середня заробітна плата (в євро):

Польща: 683

Чехія: 974

Німеччина: 2 162

Словаччина: 1 143

Румунія: 1 183

Угорщина: 1 189

Болгарія: 332

Мінімальна заробітна плата (в євро):

Польща: 487

Чехія: 622

Німеччина: 437

Словаччина: 605

Румунія: 500

Угорщина: 565 і для фахових працівників: 735

Болгарія: 550

Середня ціна оренди однокімнатної квартири на місяць (в євро):

Польща: 412

Чехія: 419

Німеччина: 612

Словаччина: 486

Румунія: 233

Угорщина:455

Болгарія: 280

Ціна картоплі (1 кг) в євро:

Польща: 0.3

Чехія: 0,58

Німеччина: 1,05

Словаччина:0,78

Румунія: 0.48

Угорщина:0,58

Болгарія: 0.56

Ціна молока (1 л) в євро:

Польща: 0.51

Чехія: 0,62

Німеччина: 0,9

Словаччина: 0,69

Румунія: 0,96

Угорщина:0,49

Болгарія: 1.11

Ціна соняшникової олії (1 л) в євро:

Польща: 1,95

Чехія: 1,44

Німеччина: оливкова олія 0.5 л - 4,03

Словаччина: 1,89

Румунія: 1,44

Угорщина:0,97

Болгарія: 1.17

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