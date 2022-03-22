Зарплати в Румунії 2022 року і середні витрати на життя: все, що потрібно знати біженцю з України

Румунія - одна з тих країн, які активно приймають переселенців з України. За даними близько 20 000 українців офіційно попросили притулку саме в Румунії. В країні вжито всіх заходів, щоб полегшити перетин кордону. Та переселенців все ще цікавлять важливі запитання: які зарплати в Румунії на 2022 рік, які ціни на продукти, де знайти житло. Про все це читайте в матеріалі ТСН.ua.
В Румунії біженців з України приймають без особливих формальностей, адже діє спрощена процедура перетину кордону. Тут відкрито шість центрів, в яких безпечно розміщають біженців: Сучава, Тімішоар, Марамуреш, Тульча, Джурджа, Бухарест. Які правила діють для українських біженців:
- безкоштовне розміщення в центрах для біженців на невизначенний термін;
- безкоштовне харчування;
- громадяни України, які в'їжджають до Румунії з закордонним біометричним паспортом, мають право отримати короткострокове перебування в країні на термін до 90 днів;
- ті особи, які перетнули кордон без паспорта, не можуть їхати далі Румунії, але отримують статус біженця;
- дітям бажано мати при собі документ, який посвідчує особу, але це не обов'язково;
- письмовий дозвіл батьків для перетину кордону не потрібен;
- домашніх тварин можна брати з собою, навіть якщо немає вакцини від сказу, всі формальності можна залагодити після перетину кордону з Румунією.
Які зарплати в Румунії на 2022 рік?
На початок 2022 року в Румунії розмір мінімальної заробітної плати становить 515 євро на місяць (близько 16 684.98 гривень).
При цьому середня заробітна плата в країні становить 1220 євро на місяць (близько 39 525.59 гривень).
Варто зазначити, що розмір зарплати в Румунії залежить від регіону та сфери діяльності.
Де знайти роботу в Румунії переселенцю з України?
Через напливу українок, які масово перетинають кордор з країною, румунські агенції і роботодавці в прискоренному темпі переформатовують свою роботу. Найбільше вакансій пропонують в сфері торгівлі, обслуговування, логістиці, в e-commerce галузі та на підприємствах харчової промисловості. Більш детальну інформацію про це можна знати за посиланням.
Варто звернути увагу, що отримати офіційну роботу в Румунії можуть лише ті громадяни України, які перетинають кордон з довгостроковою візою. Працевлаштуватися вони можуть на термін до 9 місяців. А після закінчення цього терміну можна продовжити право на тимчасове проживання, якщо особа буде мати на руках індивідуальний трудовий договір на повний робочий день.
Багато вакансій з віддаленою роботою для українців можна знайти на сайті Jooble.
Оренда квартири в Румунії та безкоштовне житло для переселенців
Тимчасовий притулок українці в Румунії можуть отримати на 1 рік. Після закінчення цього періоду його можна продовжити: двічі по одному року. Якщо вам потрібне житло, але ви не можете, наприклад, орендувати квартиру чи не маєте в Румунії друзів і родичів, в шести центрах (в Тімішоарі, Марамуреші, Сучаві, Джурджу, Тульчі та Бухаресті) безкоштовно розміщують переселенців. Допомогу з житлом можна отримати за цим посиланням.
Якщо ви маєте можливість, можна орендувати квартиру. Ціни в Румунії залежать від кількості кімнат та міста, де ви збираєтесь тимчасово перебувати.
Бухарест
В столиці Румунії, Бухаресті, можна орендувати однокімнатні квартири за 240 - 275 євро на місяць (близько 7 775 - 8 909 гривень).
Двохкімнатна квартира в Бухаресті коштуватиме 450 - 850 євро на місяць (близько 14 579 - 27 538 гривень). Ціна залежить від району міста, а також наявності тераси.
Також можна за 700 євро на місяць (близько 22 678 гривень) орендувати навіть трикімнатну квартиру.
Тімішоар
В Тімішоарі ціни дешевші та більш доступні українцям, які шукають тимчасового притулку через війну з Росією. Так двохкімнатну квартиру можна без проблем орендувати за 350 євро на місяць (близько 11 339 гривень).
Трикімнатна квартиру коштує, приблизно, 430 євро на місяць (близько 13 931 гривень), хоча в деяких районах міста можна знайти навіть за 379 євро на місяць (близько 12 278 гривень).
Брашов
Однокімнатну квартиру в Брашові можна орендувати за 260 євро на місяць (близько 8 423 гривень).
Ціни на оренду двохкімнатних квартир в Брашові від 350 до 430 євро на місяць (близько 11 339 - 13 931 гривень). А ось трикімнатні квартири можна орендувати за 449 євро на місяць (близько 14 546 гривень).
Також на сайті оголошень з різними квартирами є окремий розділ саме для українських переселенців з безкоштовними пропозиціями місцевих жителів. Пропозицій небагато, але тут можна знати житло. Наприклад, в місті Нямц для українців пропонують чотирьохкімнатну квартиру.
Мобільний зв'язок
Українським переселенцям, які перетинають кордон з Румунією мобільний оператор Orange безкоштовно роздає сім-карти. Їх можна отримати відразу на пункті перетину. Тариф досить вигідний для українців:
- безкоштовні вихідні дзвінки на українські номери;
- необмежена кількість СМС та хвилин на номери оператора Orange Romania;
- 2000 хвилин на стаціонарні телефони та для дзвінків на міжнародні номери мобільних операторів.
Також тариф передбачає мобільний інтернет, яким можна користуватися у всіх країнах ЄС.
Ціни на продукти в Румунії
Ціни на продукти харчування в Румунії мало чим відрізняються від тих, які можна зустріти в інших країнах ЄС. В перерахунку на гривні в середньому найбільш популярні товари коштують:
- грудки курячі без кісток та шкіри 1 кг - 143 грн;
- яловичина 1 кг - 212 грн;
- вода 1,5 л - 17 грн;
- молоко 1 л - 32 грн;
- хліб білий 500 г - 21 грн;
- картопля 1 кг - 16 грн;
- яблука 1 кг - 27 грн;
- білий рис 1 кг - 35 грн;
- огірки 1 кг - 22 грн;
- помідори 1 кг - 40 грн;
- салат 1 голівка - 19 грн;
- банани 1 кг - 36 грн;
- соняшникова олія - 48 грн.
Корисні посилання для переселенців в Румунії
- Приватна ініціатива волонтерів з Румунії "Сильні Разом", яка допомагає українцям в ці важкі часи.
- Група в Facebook, де можна знайти житло, речі, безкоштовне харчування тощо.
- Веб-платформа, де надають допомогу українцям, які їдуть в Румунію, тут можна знайти всю корисну інформацію про переїзд.
- Телеграм-канал пункту пропуску Порубне-Сірет, де можна знайти важливу інформацію.
- А також допомогу можна отримати за наступними номерами:
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(+4) 0219590 — Румунська прикордонна поліція;
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(+4) 0214107513 — Головна інспекція з питань імміграції;
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112 — Служба екстреної допомоги;
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119 — Для надзвичайних ситуацій, пов’язаних з дітьми (включаючи дітей без сім'ї).
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Порівняльна характеристика зарплат та цін в Чехії, Польщі, Німеччині, Словаччині, Румунії, Угорщини та Болгарії
Середня заробітна плата (в євро):
Польща: 683
Чехія: 974
Німеччина: 2 162
Словаччина: 1 143
Румунія: 1 183
Угорщина: 1 189
Болгарія: 332
Мінімальна заробітна плата (в євро):
Польща: 487
Чехія: 622
Німеччина: 437
Словаччина: 605
Румунія: 500
Угорщина: 565 і для фахових працівників: 735
Болгарія: 550
Середня ціна оренди однокімнатної квартири на місяць (в євро):
Польща: 412
Чехія: 419
Німеччина: 612
Словаччина: 486
Румунія: 233
Угорщина:455
Болгарія: 280
Ціна картоплі (1 кг) в євро:
Польща: 0.3
Чехія: 0,58
Німеччина: 1,05
Словаччина:0,78
Румунія: 0.48
Угорщина:0,58
Болгарія: 0.56
Ціна молока (1 л) в євро:
Польща: 0.51
Чехія: 0,62
Німеччина: 0,9
Словаччина: 0,69
Румунія: 0,96
Угорщина:0,49
Болгарія: 1.11
Ціна соняшникової олії (1 л) в євро:
Польща: 1,95
Чехія: 1,44
Німеччина: оливкова олія 0.5 л - 4,03
Словаччина: 1,89
Румунія: 1,44
Угорщина:0,97
Болгарія: 1.17
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