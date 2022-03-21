Зарплати в Словаччині 2022 року і середні витрати на життя / Pexels

Зарплати в Словаччині 2022 року і середні витрати на життя: все, що потрібно знати біженцю з України

Зарплати в Словаччині 2022 року і середні витрати на життя: все, що потрібно знати біженцю з України

З 24 лютого 2022 року кордон зі Словаччиною перетнуло понад 200 тисяч переселенців. З них понад 1200 людей звернулися з бажанням отримати тимчасовий притулок в країні. ТСН.ua розповідає про зарплати в Словаччині, ціни на продукти в цій країні та надає основну інформацію для переселенців.

В Словаччині, як і в усіх країнах ЄС, наразі спростили правила перетину кордону для українців, які шукають захисту від російської агресії. Що доступно переселенцям з України:

українці мають право перетинати кордон зі Словаччиною навіть без наявності закордонних паспортів, при перевезенні дитини обов'язково мати свідоцтво про народження;

перетин кордону з домашніми тваринами можливий навіть без наявності документів;

якщо у особи є біометричний паспорт, вона має право перебувати на території ЄС, зокрема в Словаччині, до 90 днів без необхідності оформлення статусу біженця;

призупинення карантинних обмежень;

отримати тимчасовий притулок в Словаччині;

транспорт в Словаччині (приміські автобуси, міжміські поїзди) безкоштовний.

Які зарплати в Словаччині 2022 року?

Зарплати в Словаччині 2022 / Pexels

Станом на 2022 рік мінімальна зарплата в Словаччині трохи нижча, ніж в інших країнах Європейського союзу і становить 623 євро (близько 20 220 гривень). Однак і ціни на більшість товарів тут також менші.

Середня заробітна плата в Словаччині становить 1177 євро (близько 38 203 гривень). Але тут все залежить від регіону та сфери діяльності. Так в середньому працівник банку може отримувати до 1900 євро (близько 61 671 гривень).

Де переселенцям з України шукати роботу?

Безкоштовні послуги і консультації з пошуку житла і роботи українці можуть отримати на сайті "Міграційний інформаційний центр Словаччини". Багато вакансій для українців можна знайти на сайті Jooble. Також віддалені вакансії пропонують на українських сайтах Happy Monday, UA talents, Hire for Ukraine.

Роботодавець може працевлаштувати українців, якщо вони отримали статус тимчасового притулку. Працевлаштування може бути оформлене у формі трудового договору або договору про трудові відносини без працевлаштування.

Оренда квартири в Словаччині і пошук безкоштовного житла

Ціна оренди житла в Словаччині напряму залежить від того, в якому саме регіоні та місті ви збираєтесь знайти квартиру.

Братислава

В столиці Словаччині, Братиславі, знайти житло можна без особливих проблем. Ціна за оренду квартири починається від 460 - 480 євро на місяць.

Оренда квартири Братислава, Словаччина

За трикімнатну квартиру можна заплатити близько 700 євро на місяць.

Оренда квартири в Братиславі, Словаччина

Якщо пощастить, можна знайти і дуже цікаві пропозиції. Наприклад, однокімнатну квартиру за 44 євро на місяць.

Оренда житла в Братиславі Словаччина

Кошиці

В Кошиці ціни демократичніші. Тут можна знайти непогані варіанти однокімнатних квартир за 380 євро на місяць.

Оренда квартири в Кошиці, Словаччина

В середньому ціни на оренду квартир від 420 до 600 євро на місяць, в залежності від району міста та кількості кімнат.

Трнава

В цілому ціни на оренду квартири в Трнаві такі ж, як в інших містах Словаччини. Хоча тут і можна знайти досить дешеві варіанти (від 290 євро на місяць).

Оренда квартири в Трнаві, Словаччина

В середньому квартиру можна орендувати за 480 - 650 євро на місяць.

Оренда житла в Трнаві, Словаччина

Українці, які прибувають в Словаччину, можуть також розраховувати на безкоштовне житло. В пункті перетину кордону необхідно подати заяву і чекати на відповідь. Інформація можна знайти тут. Все, що потрібно знати українцям про пошук житла, а саме телефони, адреси та перелік пропозицій, надає Міністерство транспорту та будівництва.

Мобільні оператори та Інтернет в Словаччині

В Словаччині є чотири основних мобільних оператора, які пропонують фіксовані тарифи:

Найдешевші фіксовані тарифи коштують 5 - 15 євро. Але серед самих мешканців Словаччини найпопулярніші тарифи за 20 - 25 євро. Тут вже можна отримати необмежену кількість дзвінків на території Словаччини та ЄС, необмежену кількість СМС та ММС у Словаччині та ЄС та багато іншого.

У Братиславі чимало місць, де можна скористатися безкоштовним Wi-Fi. Найбільше знаходиться на Головній площі, Примаціальній площі, Файноровій набережній, Франтишканській площі. Кабельний інтернет на 60 Мб/сек коштуватиме на місяць близько 466.84 грн.

Ціни на продукти в Словаччині

Ціни на продукти в Словаччині / КМДА

Ціни на продукти харчування в Словаччині значно нижчі, ніж в інших країнах ЄС. В середньому картина в супермаркетах наступна (ціни представлені в гривневому еквіваленті):

курячі грудки без кісточок і шкіри 1 кг - 171 грн;

яловичина 1 кг - 332 грн;

12 яєць - 68 грн;

молоко 1 л - 23 грн;

білий хліб 500 г - 28 грн;

сир 1 кг - 262 грн;

вода 1,5 л - 19 грн;

картопля 1 кг - 26 грн;

яблука 1 кг - 46 грн;

банани 1 кг - 49 грн;

помідори 1 кг - 96 грн;

салат 1 голівка - 32 грн;

білий рис 1 кг - 40 грн;

олія соняшникова 1 л - 63 грн.

Корисні посилання для біженців з України

Інформація, яка буде корисна українцям, що перетинають кордон зі Словаччиною і хочуть залишитися тут. Міграційний інформаційний центр Словаччини надає безкоштовні консультації та послуги. Сайт, де зібрана вся інформація про допомогу українцям в Словаччині. Транспорт і житло для біженців з України пропонують в Facebook. Відповіді на основні запитання щодо статусу біженця. Інформація для переселенців з України (російською мовою). Всі послуги від простих жителів Словаччини. Група в Viber, де допомагають з трансфером, житлом, безкоштовною їжею.

Порівняльна характеристика зарплат та цін в Чехії, Польщі, Німеччині та Словаччині

Середня заробітна плата (в гривневому еквіваленті):

Польща: 22 806.47

Чехія: 32 536.84

Німеччина: 72 213.46

Словаччина: 38 203

Мінімальна заробітна плата (в гривневому еквіваленті):

Польща: 16 280.10

Чехія: 20 791.04

Німеччина: 14 604.97

Словаччина: 20 220

Середня ціна оренди однокімнатної квартири на місяць (в гривневому еквіваленті):

Польща: 13 775.85

Чехія: 14 000

Німеччина: 20 446.96

Словаччина: 16 229.75

Ціна картоплі (1 кг) в гривневому еквіваленті:

Польща: 10.99

Чехія: 19.52

Німеччина: 35.05

Словаччина:26

Ціна молока (1 л) в гривневому еквіваленті:

Польща: 16.89

Чехія: 20.82

Німеччина: 30

Словаччина: 23

Ціна соняшникової олії (1 л) в гривневому еквіваленті:

Польща: 65

Чехія: 48.15

Німеччина: оливкова олія 0.5 л - 134.50

Словаччина: 63

Читайте також: