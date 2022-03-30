Зарплати в США 2022 року і середні витрати на життя / pixabay.com

Зарплати в США 2022 року і середні витрати на життя: все, що потрібно знати біженцю з України

Зарплати в США 2022 року і середні витрати на життя: все, що потрібно знати біженцю з України

За даними ООН вже понад 3,5 мільйона українців залишили рідну країну, рятуючись від війни Росії проти України. 24 березня 2022 року з'явилася інформація від представників Білого дому США, що Сполучені Штати також готові прийняти переселенців з України. ТСН.ua розповідає, які зарплати в США, які ціни на продукти та житло.

За інформацією Reuters в США планують прийняти до 100 тисяч переселенців з України. Наразі поки що невідомо, як саме вимушені переселенці будуть потрапляти до Сполучений Штатів, адже в цій країні поки немає відповідної імміграційнної та транспортної логістики. За словами одного з представників адміністрації президента США Джо Байдена, скоріш за все не всіх українців будуть оформлювати за програмою надання статусу біженця. Більшість з них приїде за різними процедурами, насамперед за сімейними візами.

Нагадаємо, що 2 березня 2022 року українців було внесено до переліку так званих "бездомних національностей" Державного департаменту США. Бездомним заявником на візу тут називають особу, яка є громадянином тої країни, де немає консульського представництва Сполучених Штатів, або де політична ситуація чи ситуація з безпекою слабка і невизначена. В цьому випадку оформлюються імміграційні візи.

Які зарплати в США 2022 року?

Які зарплати в США 2022 року / pixabay.com

В США, навідміну від України, періодом нарахування заробітної плати вважається не місяць, а тиждень. А робоча семиденка не обов'язково починається з ранку понеділка.

Згідно з Федеральним законодавством США в країні існує мінімальна заробітна планка, яка дорівнює 7.25 доларів за годину. Останній раз її розмір переглядали ще 2009 року в Законі "Про справедливі трудові засади". Але тут варто звернути увагу, що кожен штат має право установлювати свій мінімум по заробітній платі. Так, наприклад, в Маямі платять 8.46 долари на годину, а в Нью-Йорку 2022 року почали платити по 15 доларів за годину.

Середні зарплати в США порахувати досить важко, адже тут прийнято нараховувати доходи щотижня. Проте, усереднений заробіток (за відпрацьованих 160 годин на тиждень) може становити близько 3 700 доларів на місяць.

Де переселенцю знайти роботу в США?

За даними Міністерства праці США в минулому (2021 році) в державі було створено понад 2,5 мільйона робочих місць. В середньому протягом одного місяця складали близько 217 робочих місць. Найбільше в Сполучених Штатах зараз існує необхідність в кваліфікованих спеціалістах (програмісти, медики, технічні інженери). Проте досить затребуваними професіями залишаються будівельники, няні і доглядальниці, водій (далекобійники), продавці, садівники тощо). Для прийняття на висококваліфіковану роботу знання англійської мови є обов'язковим.

Шукати роботу в США можна на спеціальних сайтах:

Якщо ви не маєте бажання витрачати свій час на пошуки роботи, можете довіритися спеціалізованим рекрутинговим компаніям. Але потрібно звернути увагу, що більшість з них беруть гроші зі своїх клієнтів ще перед пошуком роботи. Найпопулярнішими серед них є:

Ukrainian America INC;

Fish Alaska;

Employment Agency NY.

Оренда квартири в США

Ціна оренди квартири в США залежить від вибраного регіону, популярності міста, а також кількості кімнат. Також варто звернути увагу на певні особливості. Наприклад, в багатьох великих містах Сполучених Штатів (зокрема у Нью-Йорку) в квартирах заборонено використовувати пральні машини. Для прання необхідно відвідувати спеціальні громадські місця - пральні (Laundry).

Нью-Йорк

Хоч Нью-Йорк - це не столиця США, проте саме це місто вважається одним з найдорожчих для життя. Так, наприклад, за квартиру-студію в Нью-Йорку доведеться викласти від 2 200 до 6 600 доларів на місяць (близько 64 460 - 193 380 гривень).

Оренда квартири-студії в Нью-Йорку

Оренда квартири-студії в Нью-Йорку

А за однокімнатну квартиру в цьому ж Нью-Йорку можна заплатити від 1 575 до 4 300 доларів на місяць (близько 46 147 - 125 990 гривень).

Оренда однокімнатної квартири в Нью-Йорку

Оренда однокімнатної квартири в Нью-Йорку

Вашингтон

В окрузі Вашингтон оренда квартири-студії буде коштувати від 1 334 до 2 710 доларів на місяць (близько 39 086 - 79 403 гривень).

Оренда квартири-студії в окрузі Вашингтон

Оренда квартири-студії в окрузі Вашингтон

А однокімнатна квартира в середньому 2 400 доларів на місяць (близько 70 320 гривень).

Оренда однокімнатної квартири в окрузі Вашингтон

Лос-Анжелес

В сонячному Лос-Анжелесі квартиру-студію можна орендувати за 1 195 - 3 000 доларів на місяць (близько 35 013 - 87 900 гривень).

Оренда квартири-студії в Лос-Анджелесі

Оренда квартири-студії в Лос-Анджелесі

А однокімнатну квартиру в середньому за 2 600 доларів на місяць (близько 76 180 гривень).

Оренда однокімнатної квартири в Лос-Анджелесі

Ціни на продукти в США

Ціни на продукти в США / pixabay.com

В мережевих магазинах Сполучених Штатів ціни на продукти практично не коливаються. Різниця може бути лише в сезонних фруктах та овочах. Але тут також дуже популярні так звані фермерські ринки, де продають виключно ту продуктцію, яка була вирощена місцевими фермерами. Проте заощадити на ринках в США дуже важко, тому що тут продаються якісні та органічні товари. Американці для економії люблять використовувати спеціальні купони (щоб отримати товар безкоштовно або з великою знижкою).

Ціни на продукти в США 2022 року в середньому такі:

куряча грудка (філе) 1 кг - 8 доларів США;

свинина (м'якоть) 1 кг - 8 доларів США;

лосось (філе) 1 кг - 19 доларів США;

12 курячих яєць - 2.3 долари США;

молоко 1 л - 0.8 доларів США;

хліб 500 г - 2.6 доларів США;

помідори 1 кг - 4 долари США;

картопля 1 кг - 2.5 долари США;

макарони 1 кг - 2.85 доларів США;

яблука 1 кг - 4 долари США;

рослинна олія 0,5 л - 1.6 доларів США;

сир 1 кг - 6 доларів США.

Корисні посилання для переселенців

Посольство США в Україні.

Порівняльна характеристика зарплат та цін в Чехії, Польщі, Німеччині, Словаччині, Румунії, Угорщини, Болгарії, Іспанії, США

Середня заробітна плата (в євро):

Польща: 683

Чехія: 974

Німеччина: 2 162

Словаччина: 1 143

Румунія: 1 183

Угорщина: 1 189

Болгарія: 332

Іспанія: 2 000

США: 3 325

Мінімальна заробітна плата (в євро):

Польща: 487

Чехія: 622

Німеччина: 437

Словаччина: 605

Румунія: 500

Угорщина: 565 і для фахових працівників: 735

Болгарія: 550

Іспанія: 764.40

США: 6.52 на годину

Середня ціна оренди однокімнатної квартири на місяць (в євро):

Польща: 412

Чехія: 419

Німеччина: 612

Словаччина: 486

Румунія: 233

Угорщина:455

Болгарія: 280

Іспанія: 900

США: 1 977

Ціна картоплі (1 кг) в євро:

Польща: 0.3

Чехія: 0.58

Німеччина: 1.05

Словаччина:0.78

Румунія: 0.48

Угорщина:0,58

Болгарія: 0.56

Іспанія: 1.15

США: 2.25

Ціна молока (1 л) в євро:

Польща: 0.51

Чехія: 0.62

Німеччина: 0.9

Словаччина: 0.69

Румунія: 0.96

Угорщина:0.49

Болгарія: 1.11

Іспанія: 0.78

США: 0.72

Ціна соняшникової олії (1 л) в євро:

Польща: 1.95

Чехія: 1.44

Німеччина: оливкова олія 0.5 л - 4.03

Словаччина: 1.89

Румунія: 1.44

Угорщина:0,97

Болгарія: 1.17

Іспанія: 3.20

США: 1.44

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