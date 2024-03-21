Зарплати військових: що змінилося, скільки вони отримуватимуть цього року

Зарплати військових від 1 квітня: хто може розраховувати на додаткові виплати

Чи зміняться зарплати військових від 1 квітня 2024 року

Від квітня зарплати українських військових не зміняться. Розмір грошового забезпечення залежить від завдань, які виконують військовослужбовці. Військові отримують зарплати, премії та додаткові виплати за виконання бойових завдань, за вислугу років чи здобуття наукового ступеня.

Яка зарплата буде у військових у 2024 році

Згідно з інформацією Кабміну основні моменти, що стосуються надбавок військових у цьому році такі:

Курсанти військових училищ будуть отримувати 2 350 гривень, а солдати строкової служби — по 6 тисяч.

Зарплата мобілізованих, які перебувають на фронті, але не залучені безпосередньо до боїв, становить 30 тисяч гривень.

Захисники, що будуть виконувати спеціальні завдання вздовж лінії бойового зіткнення з ворогом, отримуватимуть по 50 тисяч грн.

Зарплата військовослужбовців, які виконують завдання на передній лінії фронту і беруть безпосередню участь у боях становить 100 тисяч гривень.

Ті захисники, які перебувають на лікуванні чи реабілітації через отримане поранення в ході служби або ж ті, що потрапили в полон також отримуватимуть 100 тисяч гривень.

Для військових, що отримали інвалідність через участь у бойових діях, залежно від часу та причин виникнення каліцтва передбачені виплати розміром від 70 до 400 прожиткових мінімумів.

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