Зарплати військовим перерахували: хто та які доплати отримає у вересні

Від 2022 року для військовослужбовців були встановлені доплати розмірі 100 та 30 тисяч гривень. У 2023 році умови та категорії військових, які отримують доплати, змінювалися.

Так від лютого 2023 року виплати 30 тисяч гривень скасували усім, крім військових, які виконують бойові завдання. Після обговорень був прийнятий законопроєкт № 9342, який надавав виплати окремим категоріям військових, як виведені поза штат через лікування, а також строковикам, інструкторам, курсантам.

Постанова КМУ № 836 від 9 серпня 2023 року встановлює, що виплата 30 тисяч гривень повертається трьом категоріям військовослужбовців залучених до оборони України. Постановою встановлено також, хто отримає доплату до 50 тисяч гривень та до 100 тисяч гривень.

На доплату у розмірі 30 тис. грн зможуть розраховувати ті, хто виконує спеціальні завдання, деякі співробітники правоохоронних органів.

Серед поліціянтів отримувати 30 тис. можуть лише:

ті, що залучаються до виконання повноважень у місцях завдання ракетних ударів,

що проходять службу в областях із певними районами ведення бойових дій (Харківська, Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська),

ті, що проходять службу в громадах, що межують із районами ведення бойових дій по суші чи воді.

Військовослужбовці, правоохоронці, що перебувають в тилу, що не виконують спеціальні бойові завдання, не можуть отримати цю доплату.

Військові, які не отримували доплати до затвердження урядової постанови, а тепер мають на це право, повинні у вересні отримати виплати одразу за два місяці - за червень та липень.

Додаткові виплати в розмірі до 50 тисяч гривень можуть отримувати ті військовослужбовці, які виконують бойові (спеціальні) завдання у складі органу військового управління, штабу угруповання військ (сил) або штабу тактичної групи до пункту управління оперативно-стратегічного угруповання військ включно (у тому числі поза районами ведення бойових (воєнних) дій), який здійснює оперативне (бойове) управління військовими частинами та підрозділами, що ведуть воєнні (бойові) дії на лінії бойового зіткнення на відстані виконання бойових (спеціальних) завдань першого ешелону.

Правила виплати доплати 100 тис. грн не змінилися. Грошову доплату в 100 тисяч гривень отримують за безпосередню участь у бойових діях.

Військовослужбовці та поліціянти рядового та офіцерського складу також отримують 100 тисяч гривень якщо:

Отримали поранення, перебувають на стаціонарному лікуванні, включаючи час переміщення з одного закладу охорони здоров’я до іншого,

Загинули (померли) внаслідок отриманого після введення воєнного стану поранення. Право отримання цих коштів належить членам родини таких військовослужбовців;

Захоплені в полон, безвісно відсутні, інтерновані в нейтральні держави або є заручниками.

Перебувають у відпустці для лікування після поранення.

Нові правила передбачають доплати військовим під час воєнного стану, які раніше не отримували додаткових виплат, або яким не було передбачено виплат законодавством:

Доплати строковикам тепер становитимуть 6 тис. грн. За бажання вони можуть мобілізуватися. Раніше військовослужбовці строкової служби не мали права на отримання такої додаткової винагороди.

Курсантам які перед зарахуванням на навчання не перебували на військовій службі або проходили строкову військову службу, доплачуватимуть по 2350 грн.

Військовослужбовцям, які обіймають посади керівного та інструкторсько-викладацького складу у навчальних військових частинах від 15 до 30 тис. грн.

Додаткова винагорода виплачується військовослужбовцям, які у зв’язку з пораненням, пов’язаним із захистом Батьківщини, визнані ВЛК обмежено придатними, або непридатними до військової служби з переоглядом через 6−12 місяців, та зараховані у розпорядження відповідних командирів.

Читайте також: