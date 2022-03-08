Заручники російських окупантів: Буча під Києвом фактично перебуває у стані облоги

За словами мера міста, наші ЗСУ вже майже витіснили російські війська, але через добу окупанти знову зайшли

Місто Буча під Києвом фактично перебуває у стані облоги. Люди не мають можливості придбати воду, їжу, у них немає світла і можливості виїхати. Місцеві ховаються у підвалах і з ними майже немає зв'язку.

Яка наразі ситуація в місті, розповів мер Бучі Анатолій Федорук в ефірі телемарафону Uaразом.

За його словами, в понеділок, під час третього раунду перемовин між Україною та РФ у Білорусі, російські війська з усього можливого озброєння "гатили" по Києву і передмістях, зокрема по Бучі.

"Фактично сьомий день Буча, Ворзель, а Гостомель — з самого початку (війни — Ред.) є в заручниках у російських військ. Були спроби наших ЗСУ і вже майже витіснили російські війська, але через добу вони знову зайшли. Вони контролюють основні вулиці і прострілюють їх. Окупанти не дають мешканцям в невеличкий період, коли немає обстрілів, виходити з помешкань. Вони прострілюють вулиці", — повідомив Федорук.

Мер повідомив, що близько 01:30 завершився ще один ворожий артобстріл.

Нагадаємо, що росіяни завдали авіаудару по Макарову. Снаряд влучив на територію хлібзаводу, 13 людей загинули.

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