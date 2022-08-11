"Заручники своєї пихатості": експерт пояснив, чому Кремль не звинуватить ЗСУ в ударі по аеродрому

Вибухи на військовому аеродромі "Саки" в анексованому Криму не були нехтуванням правилами пожежної безпеки.

Військовий експерт Сергій Грабський каже, що це - явний результат удару, а "не недопалок, який необережно був кинутий або якесь халатне відношення до правил пожежної безпеки".

Про це Грабський в ефірі національного телемарафону.

За його словами, наразі неможливо визначити характеристики удару, а тому варто зачекати на офіційні заяви. Втім, агресорка Росія не визнає вибухи в "Саках" ударом з боку України.

"Вони стали заручниками своєї декларативності і пихатості. Зараз Росія не може жодним чином визнати, що це був удар з боку українських Збройних сил. Адже це буде свідчити про системні недоліки в роботі як і комплексів ППО, так і комплексів контртерористичних, контрдиверсійних заходів. Ну, і це розвіє міф на всіх рівнях щодо ефективності ППО", - наголошує експерт.

За його словами Грабського, Москва може втратити у грошах, якщо весь світ побачить недоліки російської системи протиповітряної оборони.

"Це серйозна поразка для російського військово-промислового комплексу, адже, якщо вони це визнають, весь світ побачить недоцільність закупівлі російського військового озброєння, тому що воно по суті є купою старого іржавого мотлоху і не здатне захистити об'єкти, - пояснив Грабський.

Нагадаємо, що 9 серпня на захопленому росіянами військовому аеродромі "Саки" в Новофедорівці (Крим) пролунала серія потужних вибухів.

На захопленому росіянами летовищі окупанти розміщували винищувачі та бомбардувальники. Зокрема, це літаки Су-30СМ, Іл-76, Су-24М. Відомо про щонайменше дев'ять пошкоджених літаків. Втім, у Міністерстві оборони РФ заявили, що вибухи начебто не призвели до пошкодження авіаційної техніки на аеродромі.

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