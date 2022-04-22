Заручників б’ють і піддають тортурам струмом: у Каховці окупанти облаштували катівню

У Каховці, що на Херсонщині, окупанти облаштували катівню у приміщенні поліції.

Там б’ють та піддають тортурам, зокрема й електричним струмом.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

З її слів, російські солдати затримують на вулицях міста не лише активістів чи учасників АТО/ООС, а й чоловіків, які не мають жодного відношення до військової служби.

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"Як повідомляють свідки, в приміщенні каховської поліції перебуває понад 10 цивільних осіб, дехто з них утримуються там вже кілька тижнів. Чоловіків катують електрошокерами, б’ють. Найжорстокіше російські військові ставляться до тих, хто має відношення до силових структур — бійців територіальної оборони та колишніх учасників АТО/ООС", - повідомила Денісова.

"Такі дії РФ є воєнним злочином та злочином проти людяності відповідно до статей 7 та 8 Римського статуту Міжнародного кримінального суду та прямим порушенням статей 3 та 34 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, статей 9 та 21 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права та статті 5 Європейської конвенції з прав людини", - пояснила вона.

Також Денісова закликала Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти воєнних злочинів та порушень прав людини РФ в Україні.

"Каховка це Україна" – у місті відбувся мітинг проти російської окупації

Нагадаємо, у Бучі окупанти зґвалтували 11-річного хлопчика на очах у мами. Нелюди прив’язали жінку до стільця, щоб вона дивилася.

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