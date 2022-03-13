Заряджають банки з водою: Арестович відреагував на жарти українців в Мережі (фото)

У коментарях українці написали, що тепер вірять тільки йому.
Радник президента України Олексій Арестович, якого знають уже всі та називають головним "заспокійливим" під час війни, відреагував на жарти в Мережі. Там українці показали, як "заряджають" банки з водою під час його брифінгів.
Одне з таких фото Арестович опублікував у себе в Facebook.
"Це я сам на себе виставив. Про всяк випадок. Кажуть, допомагає", - написав він.
У коментарях до публікації користувачі відповіли Арестовичу, мовляв, замала банка - треба трилітрову виставляти.
"Це сльози. Поки не наплакав три літри", - написав радник президента.
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