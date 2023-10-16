Заселився з дружиною в кабінет ГУР: Буданов про те, як чекав на вторгнення РФ 23 лютого

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів, що він зі своєю дружиною Маріанною заселився у робочий кабінет 23 лютого, напередодні повномасштабного вторгнення РФ.

Про це він сказав у подкасті УП "24.02: Реконструкція".

За словами Буданова, Росія кілька разів змінювала дату вторгнення, але 23 числа усе стало остаточно зрозуміло.

"Дату росіяни постійно переносили. Останні два тижні там постійно вони на день, на два відтягували і відтягували. Але 23-го числа приблизно, здається, о 14:30 ми чітко отримали інформацію, що о четвертій ранку буде початок і як саме.

Це було доведено до першої особи держави. Він віддав розпорядження. Але просто порахуйте, до 4-ої ранку вже не так багато лишалося часу", – сказав керівник ГУР.

Буданов додав, що вже 23 лютого разом дружиною вони жили у його робочому кабінеті.

"Ми ввечері сходили в магазин на Петрівці, продуктовий. Гарно це пам'ятаю. Там купили продукти, я і дружина. Заселились у кабінет, лягли, розмовляли з нею, чекали. Потім я трошки задрімав", – сказав він.

Керівник ГУР пригадав, що у ніч на 24 лютого, приблизно десь о 3:30 йому зателефонував керівник Офісу президента Андрій Єрмак і сказав: "Ну от вже 3:30, наче все спокійно. Може, якось обійдеться?".

"Кажу: "Ну, давайте сподіватись на краще, але щось я сумніваюся в цьому". І так ми з ним проговорили майже до четвертої години...

Реально десь о 4:20 вже почало прилітати, бо ракети були вже в повітрі, певний час вони ще летіли... Тепер треба починати працювати над наступним питанням", – поділився спогадами головний розвідник.

Раніше Кирило Буданов зізнався, що його дружина Маріанна наразі проживає разом з ним у його робочому кабінеті.

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