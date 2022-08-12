Засідання Радбезу ООН та вибухи у Харкові: головні новини ночі 12 серпня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні новини ночі 12 серпня:
- Представник Росії при ООН має заявити, що РФ негайно і беззастережно допускає місію під керівництвом МАГАТЕ на Запорізьку АЕС. Про це сказав постпред України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Ради Безпеки ООН. Читати далі –>
- Користувачі у соціальних мережах повідомили про вибухи у Харкові. Читати далі –>
- В 02:51 стався ракетний обстріл Харкова. Попередньо - п'ять вибухів, «прильоти» у трьох районах міста – Слобідському, Київському та Новобаварському. Читати далі –>
- Мачо плачуть: чому чоловікам слід вивільняти емоції за допомогою сліз. Тема чоловічих сліз залишається табуйованою й досі. Читати далі –>
- Як вакцинуватися від інфекцій людям із діабетом, хронічними серцево-судинними та респіраторними хворобами. Читати далі –>
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