Засідання "Рамштайну", захист портів та ситуація на передовій: Зеленський розповів подробиці 

Президент України Володимир Зеленський розповів про засідання Ставки 18 листопада. Там йшлось про продовження експорту українського зерна та захист портів від ракетних ударів російського терористичного режиму.

Про це він сказав під час свого традиційного звернення до українців.

Забезпечення експорту зерна з України

Президент наголосив, що Україна є одним із гарантів продовольчої безпеки світу. А тому влада працює над безпекою портів та подовженням експорту українського зерна за кордон.

"Без нашого експорту дефіцит на глобальному ринку буде, на жаль, дуже відчутним. І не лише для найбідніших країн. Різні країни відчують: від Лівії та Єгипту до Бангладеш і Китаю. Ми працюємо з нашими партнерами, щоб запобігти цьому", - сказав він.

Ситуація на передовій

Президент також розповів, що Ставка обговорила ситуацію на передовій. Зокрема те, що відбувається на гарячих напрямках – від Куп’янського до Херсонщини, Донецька область, південні райони Запорізької області. Розглянули питання щодо постачання боєприпасів і захисту від російських ракетних та дронових ударів.

Подяка силам ППО за збиття російських ракет та "шахедів"

Володимир Зеленський також подякував українським захисникам неба, які відбили ракетний удар Росії.

"Я хочу подякувати нашим Повітряним силам та всім захисникам, захисницям неба з інших видів і родів військ. Дякую за кожну збиту російську ракету, за кожен збитий "Шахед", за врятовані життя наших людей й інфраструктуру, зокрема в Одесі та області. Особливо вдячний 160-й Одеській та 208-й Херсонській зенітним ракетним бригадам, 302-му зенітному ракетному Харківському полку і воїнам 14-ї радіотехнічної бригади імені Богдана Хмельницького за своєчасне виявлення цілей. Дякую!", - сказав він.

Духовна незалежність та Доктрина України після війни

Президент розповів про те, що влада працює щодо духовної незалежності України та пообіцяв, що скоро будуть новини.

"Я провів сьогодні важливу нараду щодо духовної незалежності України, наших подальших кроків для захисту прав і законних інтересів громадян України у сфері релігійних відносин. Невдовзі будуть новини", - сказав він.

Влада також працює над створенням Доктрини України після повоєнної трансформації. Її метою є допомога постраждалим від війни українцям.

"Міністр охорони здоровʼя та міністр соціальної політики представили мені концепцію створення мережі реабілітаційних центрів в Україні. Різний рівень і функціонал, але абсолютно необхідні послуги реабілітації. Вже почалася реалізація. Міністри представлять усі деталі", - сказав Зеленський.

Президент зустрівся з керівником Японського агентства міжнародного співробітництва. Це одна з найбільших у світі інституцій підтримки економічного та соціального розвитку. Її робота схожа з роботою, приміром, американського USAID. Японське агентство зараз реалізовує програму екстреного відновлення в Україні, а обсяг програми – півмільярда доларів. А загалом за час від початку повномасштабної агресії це Японське агентство вже надало Україні підтримки на понад мільярд доларів.

Нагородження воїнів та подяка міністру оборони США

Володимир Зеленський підписав укази про нагородження наших воїнів. Сім указів - загалом 1255 воїнів. Від 24 лютого державними нагородами відзначені майже 51 тисяча українських воїнів.

"Я дякую всім у світі, хто допомагає! І дякую всім партнерам за сьогоднішній "Рамштайн", а особливо – міністру оборони США Остіну за дуже чіткі, недвозначні й потужні заяви. Подолати російську агресію, покарати Росію за терор – це історичне завдання сучасного покоління лідерів світу. І світ виконає це завдання. Перемога України буде!", - сказав він.

Нагадаємо, Зеленський пояснив, чому Україна має повне право використовувати касетні боєприпаси.

Читайте також: