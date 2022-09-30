Засідання РНБО: представник президента у Раді розповів, які питання розглядалися

Президент Володимир Зеленський 30 вересня провів засідання РНБО.

Що на ньому обговорювали, в ефірі загальнонаціонального телемарафону пояснив представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський.

"З огляду на статус цього органу ми можемо сказати, що питання будуть безперечно пов'язані з подальшими діями усіх складових сектору безпеки і оборони щодо звільнення окупованих територій від ворога і відновлення територіальної цілісності і суверенітету України", - наголосив він.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 30 вересня, також провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, під час якого йшлося про актуальну ситуацію на фронті.

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