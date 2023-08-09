Засідання Ставки в "особливому форматі": Зеленський не сумнівається, що F-16 будуть в українському небі

Зеленський подякував Німеччині за системи ППО та згадав про F-16.

Президент України Володимир Зеленський 9 серпня провів засідання Ставки в "особливому форматі" - тільки за участі ключових осіб у вузькому колі. Йшлось про ситуацію на фронті та наступальні дії ЗСУ.

Про це Зеленський розповів під час свого традиційного звернення до українців.

Президент зазначив, що на засіданні Ставки були доповіді Головкома, командувачів, які безпосередньо займаються східними та південними напрямками, а також доповідь керівника ГУР.

"Розбирали поточну ситуацію на передовій, на основних напрямках наших наступальних дій. Те, що вдається. Те, що потребує посилення. Те, що ми плануємо на найближчий час. Окремо після цього відбулася також особлива комунікація наших командувачів, керівника Офісу, міжнародників із партнерами щодо забезпечення наших воїнів боєприпасами й технікою", - повідомив президент.

Зеленський зазначив, що найважливіше завдання зараз - це збільшувати потенціал наших можливостей на фронті та послаблювати все те, чим окупанти намагаються тиснути на наших воїнів чи обмежувати Україну.

Український лідер також подякував Німеччині за дві пускові установки ЗРК Patriot.

"Дякую Німеччині, пану канцлеру особисто за виконання цієї домовленості – це точно врятує тисячі життів наших людей. Це точно наблизить нас до створення повноцінного повітряного щита для України. Це допоможе людям, містам, селам", - сказав Володимир Зеленський.

Президент також висловив співчуття родичам загиблих через терористичний удар Росії по звичайній забудові у Запоріжжі. Він наголосив, що Україна робить усе можливе, щоб отримати більше систем ППО та ракет до них. Український лідер також зазначив, що немає сумнівів, що F-16 будуть у нас у небі.

Зеленський також подякував усім військовим - від солдата до генерала, які захищають Україну від російської навали.

"Сьогодні особлива подяка 35-й окремій бригаді морської піхоти та 55-й окремій артилерійській бригаді. Ви просто молодці, воїни!", - сказав він.

Нагадаємо, Зеленський провів нараду щодо звільнення окупованого Криму.

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