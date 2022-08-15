Засідання Ставки Верховного головнокомандувача: проведено ретельний аналіз військово-стратегічної обстановки

Президент України Володимир Зеленський провів сьогодні засідання Ставки Верховного головнокомандувача.

Головний пункт порядку денного – це ретельний аналіз військово-стратегічної обстановки.

Про це повідомив президент у вечірньому зверненні 15 серпня.

"Доповідали керівник Головного управління розвідки Буданов і керівник Служби зовнішньої розвідки Литвиненко. Окрему доповідь мав командувач Сил спеціальних операцій Хоренко. Звичайно, були Залужний, Шаптала, Монастирський, Данілов, Єрмак, Резніков. Також розглянули – з того, про що можна говорити публічно, – питання забезпечення наших військових зброєю та боєприпасами і статус виконання попередніх рішень Ставки – всі вони мають виконуватися на 100%, відповідальність за це – персональна", - наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, стало відомо, хто підірвав Північно-Кримський канал. За підрив Північно-Кримського каналу на Херсонщині судитимуть Заступника командувача Чорноморського флоту РФ і командира бригади.

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