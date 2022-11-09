Засідання Ставки: Залужний та командувачі військ оперативних напрямків доповіли Зеленському про ситуацію на фронті

Також заслухано інформацію про реалізацію заходів з укріплення та захисту державного кордону.

У середу, 9 листопада, відбулося чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, під час якого глава держави Володимир Зеленський та члени Ставки заслухали доповіді головнокомандувач ЗС України генерала Валерія Залужного та командувачів військ оперативних напрямків про ситуацію на передовій, скоординували дії сил оборони з відбиття збройної агресії рф та звільнення українських територій від окупантів.

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Окрім цього, на засіданні:

заслухано інформацію про реалізацію заходів з укріплення та захисту державного кордону України.

розглянуто стан забезпечення підрозділів озброєнням та боєприпасами, а також підготовку війська до зимового періоду.

проаналізовано перебіг відновлення об’єктів енергетики, які постраждали від російських атак, та заходи з протиповітряного захисту кричної інфраструктури України.

розглянуто питання проходження зимового періоду та шляхи мінімізації ризиків, спричинених російською агресією.

У засіданні взяли участь: керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак, секретар Рада національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков Міністерство оборони України, Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний, начальник Головне управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, голова Служба зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко, командувач Сухопутні війська ЗС України генерал-полковник Олександр Сирський та командувачі військ оперативних напрямків.

До засідання Ставки також долучилися: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський МВС України, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба Міністерство закордонних справ України, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, інші члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на нібито відхід російських військ із правого берега Дніпра та заявив, що Україна не бачить ознак того, що РФ залишає тимчасово окупований Херсон.

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