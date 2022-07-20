Засідання у форматі "Рамштайн-4": голова Пентагону розповів про результати

У середу, 20 липня, відбулась зустрічі міністрів оборони західних країн "Рамштайн-4".
Голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що ця зустріч була дуже корисною, оскільки багато держав погодились озброєнням допомагати ЗСУ.
Про це Остін сказав під час підсумкової прес-конференції в Пентагоні, пише Укрінформ.
Керівник Пентагону заявив, що союзники України розуміють необхідність надання нового озброєння для ЗСУ. Участь в заході взяли представники понад 50 держав.
"Ми бачимо, як країни з усього світу продовжують нарощувати поставки (в Україну – ред.) вкрай необхідних систем і боєприпасів. І це були справді надихаючі зусилля", - наголосив Остін.
Він також додав, що країни-союзники також навчатимуть українських захисників, ремонтуватимуть техніку та надаватимуть запчастини.
"Усіх учасників Контактної групи надихнула мужність українського народу, а також уміння українських військових", - наголосив керівник Пентагону.
Нагадаємо, голова Пентагону висловився про війну в Україні. Він заявив, що на сьогодні війна Росії проти України перебуває у вирішальній фазі. Тож допомога Україні від союзників і партнерів має життєву важливість.
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