Засідання у форматі "Рамштайн-4": голова Пентагону розповів про результати

Голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що ця зустріч була дуже корисною, оскільки багато держав погодились озброєнням допомагати ЗСУ.

Про це Остін сказав під час підсумкової прес-конференції в Пентагоні, пише Укрінформ.

Керівник Пентагону заявив, що союзники України розуміють необхідність надання нового озброєння для ЗСУ. Участь в заході взяли представники понад 50 держав.

"Ми бачимо, як країни з усього світу продовжують нарощувати поставки (в Україну – ред.) вкрай необхідних систем і боєприпасів. І це були справді надихаючі зусилля", - наголосив Остін.

Він також додав, що країни-союзники також навчатимуть українських захисників, ремонтуватимуть техніку та надаватимуть запчастини.

"Усіх учасників Контактної групи надихнула мужність українського народу, а також уміння українських військових", - наголосив керівник Пентагону.

Нагадаємо, голова Пентагону висловився про війну в Україні. Він заявив, що на сьогодні війна Росії проти України перебуває у вирішальній фазі. Тож допомога Україні від союзників і партнерів має життєву важливість.

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