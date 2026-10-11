Засідка на російську розвідку: ГУР знешкодило дві групи елітного спецназу РФ

Український військовий (ілюстративне фото) / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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Бійці «Спецпідрозділу Тимура» ГУР Міноборони України провели контрдиверсійну операцію, під час якої знешкодили дві групи російського спецназу. Одного військовослужбовця РФ взяли в полон.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

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За даними ГУР, йдеться про військовослужбовців 10-ї окремої гвардійської бригади спеціального призначення Головного управління Генерального штабу ЗС РФ — російської воєнної розвідки.

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Українські розвідники завдяки агентурній інформації та технічним засобам розвідки встановили склад російських груп і маршрути їхнього пересування. Після цього бійці організували засідку.

Після виявлення російських спецпризначенців по них завдали вогневого ураження та провели зачистку місцевості. Одного російського військового взяли в полон.

У ГУР зазначили, що 10-та окрема гвардійська бригада спецпризначення є кадровим з’єднанням російської воєнної розвідки. Її військовослужбовці брали участь у війнах проти Грузії та України, а також у російській військовій кампанії в Сирії. Присутність представників бригади на окупованих територіях України фіксували ще у 2014–2015 роках.

Загалом, за даними ГУР, під час операцій на Запорізькому напрямку бійці «Спецпідрозділу Тимура» завдали російським військам безповоротних втрат у 448 осіб та взяли в полон 85 військовослужбовців РФ.

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